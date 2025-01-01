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Москва–Петушки
Билеты от 4000₽
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Спектакль Москва–Петушки

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-поэма по культовой книге Венедикта Ерофеева в постановке ученика Петра Фоменко

Режиссер Федор Малышев, ученик знаменитого Петра Фоменко, предлагает зрителям уникальное прочтение, превращая внутренний монолог главного героя Венички в динамичное повествование. Во время просмотра зрители могут испытывать как смех до слез, так и слезы с улыбкой.

Сюжет и персонажи

Веничка — выпивающий интеллигент и интеллектуал, отправляется в путь из Москвы в Петушки, где его ждет прекрасная девушка с не менее очаровательным ребенком. На борту электрички он встречает разнообразных пассажиров: дедушку с внучком, импозантного интеллигента в костюме и при шляпе, даму в образе Барбары Брыльской с порванными колготками и челночника с китайской клетчатой сумкой.

Разговоры и темы

Каждый пассажир имеет свою историю, и весь путь наполняется разговором на самые разные темы. Обсуждаются вопросы о том, что лучше: 30 плохих баб или одна хорошая, почему социал-демократы виноваты в появлении сивухи, а также из какого бокала пил Гоголь. Даже несмотря на то, что пассажиры выпивают и нередко ругаются, у каждого есть что рассказать, над чем посмеяться и поплакать.

Актерский состав

Хотя великолепный актерский состав не сможет посетить Петушки, они будут стремиться донести свою историю до зрителей в Москве. Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль!

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Федор Малышев
Григорий Данцигер
Григорий Данцигер
Галина Кашковская
Дмитрий Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки Москва–Петушки

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