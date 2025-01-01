Спектакль Москва–Петушки

Спектакль-поэма по культовой книге Венедикта Ерофеева в постановке ученика Петра Фоменко

Режиссер Федор Малышев, ученик знаменитого Петра Фоменко, предлагает зрителям уникальное прочтение, превращая внутренний монолог главного героя Венички в динамичное повествование. Во время просмотра зрители могут испытывать как смех до слез, так и слезы с улыбкой.

Сюжет и персонажи

Веничка — выпивающий интеллигент и интеллектуал, отправляется в путь из Москвы в Петушки, где его ждет прекрасная девушка с не менее очаровательным ребенком. На борту электрички он встречает разнообразных пассажиров: дедушку с внучком, импозантного интеллигента в костюме и при шляпе, даму в образе Барбары Брыльской с порванными колготками и челночника с китайской клетчатой сумкой.

Разговоры и темы

Каждый пассажир имеет свою историю, и весь путь наполняется разговором на самые разные темы. Обсуждаются вопросы о том, что лучше: 30 плохих баб или одна хорошая, почему социал-демократы виноваты в появлении сивухи, а также из какого бокала пил Гоголь. Даже несмотря на то, что пассажиры выпивают и нередко ругаются, у каждого есть что рассказать, над чем посмеяться и поплакать.

Актерский состав

Хотя великолепный актерский состав не сможет посетить Петушки, они будут стремиться донести свою историю до зрителей в Москве. Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль!