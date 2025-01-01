Спектакль Прошлым летом в Чулимске

Меню
Прошлым летом в Чулимске
Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Возраст 16+

О спектакле

Прошлым летом в Чулимске А. Вампилова в Русском театре Уфы

В диком и затерянном среди болот Чулимске, живёт юная Валентина — светлая и искренняя душа, «луч света в тёмном царстве». Это мир простых людей, поглощённых своими страстями, что приводит к вечной вражде и непримиримости.

Неожиданное и сильное чувство Валентины, её готовность отречься от себя ради счастья другого, словно искра, попадает в сухую траву привычного уклада. Это последняя, самая «чеховская» пьеса Александра Вампилова, наполненная пронзительной глубиной.

Чай и простокваша

Как отмечает режиссёр: «Герои ведут разговоры про чай и простоквашу, а в них звучит крик об одиночестве, о неразделённой любви, о недоступности идеала. Для нас это история о том, как любовь может бросить вызов окружающей безнадёжности».

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1971 году и до сих пор волнует зрителей актуальностью своих тем.
  • Александр Вампилов считается одним из величайших драматургов своего времени, и его работы продолжают ставить на сценах театров по всему миру.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви и надежде, которая заставляет задуматься о смысле жизни и поиске своего места в мире.

В других городах
Январь
Февраль
10 января суббота
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
30 января пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
15 февраля воскресенье
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
28 февраля суббота
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽

