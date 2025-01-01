Спектакль Прошлым летом в Чулимске

В диком и затерянном среди болот Чулимске, живёт юная Валентина — светлая и искренняя душа, «луч света в тёмном царстве». Это мир простых людей, поглощённых своими страстями, что приводит к вечной вражде и непримиримости.
Неожиданное и сильное чувство Валентины, её готовность отречься от себя ради счастья другого, словно искра, попадает в сухую траву привычного уклада. Это последняя, самая «чеховская» пьеса Александра Вампилова, наполненная пронзительной глубиной.
Как отмечает режиссёр: «Герои ведут разговоры про чай и простоквашу, а в них звучит крик об одиночестве, о неразделённой любви, о недоступности идеала. Для нас это история о том, как любовь может бросить вызов окружающей безнадёжности».
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви и надежде, которая заставляет задуматься о смысле жизни и поиске своего места в мире.