Островский на сцене русского драмтеатра в Уфе: комедия «Лес»

Удивительный автор Александр Николаевич Островский создает характеры и сюжеты, которые, несмотря на свое полторастолетнее происхождение, остаются актуальными и в наше время. Пьеса «Лес» – яркий пример того, как темы любви и человеческих отношений не теряют своей значимости.

Сюжет

В центре истории – помещица Гурмыжская, у которой, кажется, есть всё: большое имение, уважение среди богатых соседей и даже лес, который можно продать хитроумному купцу. Однако истинное счастье ей недоступно – у Раисы Павловны нет любви: страстной, чувственной, пылкой. В то время как годы идут, в её доме появляется молодой и симпатичный дворянин Алексей Сергеевич Буланов. Не стоит переживать о сплетнях, ведь у Гурмыжской есть воспитанница, ради блага которой, как утверждает тетушка, и происходят все эти события.

События разворачиваются неожиданным образом, когда вблизи имения «Пеньки» встречаются два актера – Несчастливцев и Счастливцев. Их появление вносит хаос и непредсказуемость в жизнь помещицы и её обитателей.

Факты о спектакле

Спектакль «Лес» представляет собой комедию в двух действиях и обещает увлекательный просмотр. Продолжительность спектакля с антрактом – 2 часа 50 минут. Не пропустите возможность насладиться классикой русской литературы и ощутить все оттенки человеческих отношений на сцене!