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Приключения капитана Врунгеля
Киноафиша Приключения капитана Врунгеля

Спектакль Приключения капитана Врунгеля

6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения капитана Врунгеля: захватывающее морское путешествие

Не упустите шанс стать свидетелями удивительных похождений бравой команды яхты «Беда/Победа» в спектакле «Приключения капитана Врунгеля». Главные герои — капитан Врунгель, старший помощник Лом и матрос Фукс — отправляются в кругосветное путешествие, полное неожиданных поворотов и комичных ситуаций.

Сюжет и персонажи

Зрителей ждёт увлекательная комедия, в которой находчивые и смелые моряки преодолевают невероятные испытания. Им предстоит столкнуться с коварными врагами, такими как Де Ля Воро Гангстеритто и Джулико Бандитто, а также их загадочным мафиозным Шефом. На помощь героям приходит супер-агент Ноль-Ноль-Икс, который всегда оказывается на шаг впереди благодаря своим гаджетам и удаче.

Творческая группа

Спектакль основан на произведении Андрея Некрасова, сценарий написан Юрием Горчаковым. Музыку к спектаклю создал Георгий Фиртич, а стихи для песен — Ефим Чеповецкий. Режиссура и постановка — Анастасия Удалова, сценография выполнена Дмитрием Лейтландом, а видеопроекцией занимался Игорь Домашкевич. Художник по костюмам — Ольга Герр, хореография — Мария Эпштейн.

В ролях

На сцене вы увидите известных актеров: Владимир Садков, Владимир Ярош, Кирилл Мелюкштис, Юлия Рудина, Дмитрий Цуцкин, Иван Корытов и Николай Солдаткин.

Для кого спектакль?

Спектакль «Приключения капитана Врунгеля» подойдёт зрителям всех возрастов. Это идеальная возможность погрузиться в мир морских приключений вместе с непотопляемым экипажем «Беды»!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Владимир Садков
Владимир Ярош
Кирилл Мелюкштис
Юлия Рудина
Дмитрий Цуцкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля

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