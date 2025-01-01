Приключения капитана Врунгеля: захватывающее морское путешествие

Не упустите шанс стать свидетелями удивительных похождений бравой команды яхты «Беда/Победа» в спектакле «Приключения капитана Врунгеля». Главные герои — капитан Врунгель, старший помощник Лом и матрос Фукс — отправляются в кругосветное путешествие, полное неожиданных поворотов и комичных ситуаций.

Сюжет и персонажи

Зрителей ждёт увлекательная комедия, в которой находчивые и смелые моряки преодолевают невероятные испытания. Им предстоит столкнуться с коварными врагами, такими как Де Ля Воро Гангстеритто и Джулико Бандитто, а также их загадочным мафиозным Шефом. На помощь героям приходит супер-агент Ноль-Ноль-Икс, который всегда оказывается на шаг впереди благодаря своим гаджетам и удаче.

Творческая группа

Спектакль основан на произведении Андрея Некрасова, сценарий написан Юрием Горчаковым. Музыку к спектаклю создал Георгий Фиртич, а стихи для песен — Ефим Чеповецкий. Режиссура и постановка — Анастасия Удалова, сценография выполнена Дмитрием Лейтландом, а видеопроекцией занимался Игорь Домашкевич. Художник по костюмам — Ольга Герр, хореография — Мария Эпштейн.

В ролях

На сцене вы увидите известных актеров: Владимир Садков, Владимир Ярош, Кирилл Мелюкштис, Юлия Рудина, Дмитрий Цуцкин, Иван Корытов и Николай Солдаткин.

Для кого спектакль?

Спектакль «Приключения капитана Врунгеля» подойдёт зрителям всех возрастов. Это идеальная возможность погрузиться в мир морских приключений вместе с непотопляемым экипажем «Беды»!