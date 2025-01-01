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Посторонний
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Спектакль Посторонний

Постановка
Среда 21 18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Театральная адаптация "Постороннего" Альбера Камю

Приглашаем вас на спектакль, основанный на дебютном романе французского писателя Альбера Камю, написанном в 1940 году и впервые опубликованном в 1942 году. Этот текст стал классической иллюстрацией идей экзистенциализма, где драма переплетается с абсурдом, а главными ценностями становятся индивидуальное сознание и абсолютная свобода человека.

Сюжет и главные герои

Главный герой спектакля — учитель Мерсо, который оказывается в центре внимания после того, как его приговаривают к смертной казни за убийство. Однако, несмотря на всю нелепость ситуации, он принимает свой приговор с удивительным спокойствием. Это спокойствие символизирует свободу человека, осознающего, что "рано или поздно всех осудят и приговорят".

Интересные факты

Стоит отметить, что "Посторонний" считается одной из самых известных работ Камю и является основополагающим произведением в философии абсурдизма. В спектакле присутствуют элементы, которые заставляют зрителя задуматься о смысле жизни и природе человеческой свободы. Не упустите шанс увидеть, как классическая литература оживает на сцене!

 

Режиссер
Дарья Макарова
В ролях
Семен Шкаликов
Наталья Иглина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Посторонний Посторонний Посторонний Посторонний Посторонний Посторонний Посторонний Посторонний

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