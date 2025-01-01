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Дом из стихов
Билеты от 2100₽
Киноафиша Дом из стихов

Спектакль Дом из стихов

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

Евгений Князев: разговор со зрителем

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который представляет собой искренний и личный разговор актёра Евгения Князева со зрителем через стихи. В «Доме поэзии» Князев строит пространство, наполненное произведениями лучших поэтов XX века.

Искусство игры с образами

Каждое стихотворение, каждая строчка в исполнении Князева оживает благодаря его мастерству. С помощью лёгких штрихов и намёков он создаёт безошибочно узнаваемые образы. Например, элегантная шляпа и гордо вздёрнутый подбородок мгновенно превращают актёра в Владимира Маяковского.

Мощь поэзии

В спектакле звучит неистовая энергия бури и мощный рокот поэзии. «…разрешите представиться. Маяковский. Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте», — эти слова наполняют зал, создавая атмосферу глубокой эмоциональной связи.

Об актёре

Евгений Владимирович Князев — актёр театра и кино, который завоевал любовь зрителей благодаря своим ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Однажды в Ростове», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Экспроприатор», «Царь Эдип», «Сын отца народов» и многих других. Его опыт и талант делают спектакль незабываемым событием в театральной жизни.

Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии вместе с Евгением Князевым и его уникальным спектаклем!

В ролях
Евгений Князев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2100 ₽

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