Спектакль Дом из стихов

Евгений Князев: разговор со зрителем

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который представляет собой искренний и личный разговор актёра Евгения Князева со зрителем через стихи. В «Доме поэзии» Князев строит пространство, наполненное произведениями лучших поэтов XX века.

Искусство игры с образами

Каждое стихотворение, каждая строчка в исполнении Князева оживает благодаря его мастерству. С помощью лёгких штрихов и намёков он создаёт безошибочно узнаваемые образы. Например, элегантная шляпа и гордо вздёрнутый подбородок мгновенно превращают актёра в Владимира Маяковского.

Мощь поэзии

В спектакле звучит неистовая энергия бури и мощный рокот поэзии. «…разрешите представиться. Маяковский. Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте», — эти слова наполняют зал, создавая атмосферу глубокой эмоциональной связи.

Об актёре

Евгений Владимирович Князев — актёр театра и кино, который завоевал любовь зрителей благодаря своим ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Однажды в Ростове», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Экспроприатор», «Царь Эдип», «Сын отца народов» и многих других. Его опыт и талант делают спектакль незабываемым событием в театральной жизни.

Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии вместе с Евгением Князевым и его уникальным спектаклем!