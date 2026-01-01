Спектакль «Последний звонок» в Театре русской драмы

В Театре русской драмы п/р Михаила Щепенко состоится премьера спектакля по пьесе Юрия Аверина. Действие разворачивается вокруг школьников театральной студии, которые адаптируют роман «Молодая гвардия». Это история о верности и отваге молодежи, основанная на реальных событиях из истории Краснодона.

Сюжет и основные темы

На сцене юные актеры воссоздают подвиги «молодогвардейцев», отражая их смелость и стремление к справедливости. Однако параллельно с этим они сталкиваются с реальными вызовами — предательством и компромиссами, которые присутствуют в их повседневной жизни. Наверняка каждый из нас помнит свой «последний звонок» — как он звучал в жизни и какое послание он несет.

Актерский состав

Дмитрий Щепенко и Ирина Андреева исполняют ключевые роли в спектакле. Щепенко отличается органичной игрой, а Андреева привносит в свою роль характерную манерность, что придаёт постановке дополнительную глубину.

Не упустите шанс увидеть эту трогательную и актуальную историю, которая затрагивает многие аспекты молодежной жизни и взросления. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и пусть провокационным для размышлений.