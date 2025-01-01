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Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
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Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина

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О концерте/спектакле

Михаил Щепкин: Основоположник реализма в русском театре. Историческая выставка

Михаил Семёнович Щепкин (17 ноября 1788 - 23 августа 1863) является одной из самых значимых фигур в истории русского театра. Родился в селе Красное Обоянского уезда, ныне в Белгородской области, в семье крепостного, управляющего имениями графа Г. С. Волькенштейна. Его путь в искусство начался в детстве, когда в 1799 году он поступил в Судженское малонародное училище. В 1800 году Щепкин впервые выступил на сцене в школьном спектакле «Вздорщица» Сумарокова.

Начало карьеры и становление актёра

С 1801 по 1803 год Щепкин играл в домашнем театре Волькенштейнов, исполняя роли и одновременно работая официантом. В 1805 году он начал профессиональную карьеру в курской труппе Барсовых. В 1816 году Щепкин перешёл в харьковскую труппу И. Ф. Штейна, где вскоре завоевал репутацию первого комического актёра.

В 1822 году, после подписки, Щепкин был выкуплен на волю. На провинциальной сцене он исполнял разнообразные роли, проявляя яркий темперамент и жизненную правду. В этот период актёр активно изучал теорию и практику сценического искусства, что стало основой его будущих успехов.

Творческое наследие

В 1823 году Щепкин был принят в труппу Московского театра, ныне известного как Малый театр. Он стал тесно сотрудничать с выдающимися деятелями русской культуры, такими как Александр Пушкин и Николай Гоголь. Щепкин активно пропагандировал новые пьесы, включая работы Грибоедова и Тургенева, и боролся с цензурой.

В 1830-40-е годы Щепкин произвёл глубокий переворот в сценическом искусстве, сблизив его с принципами пушкинского и гоголевского реализма. Он подчеркивал важность гражданской миссии актёра, сочетая в своём творчестве просветительские и критические функции.

Игра и метод

Щепкин разрабатывал метод сценического творчества, основанный на обобщении жизненных наблюдений. Он утверждал, что актёр должен «вникать в душу роли» и стремиться к созданию достоверных образов. Его игра отличалась глубиной и эмоциональной насыщенностью, что позволяло зрителям сопереживать судьбам простых людей.

Значимые роли

Среди его наиболее известных работ - роль Фамусова в «Горе от ума» Грибоедова и Городничего в «Ревизоре» Гоголя. Щепкин также исполнял роли в пьесах Островского и Шекспира, создавая запоминающиеся образы, которые остаются актуальными и сегодня.

Законченная система взглядов Щепкина на актёрское творчество была изложена в его письмах и беседах с учениками. Его наследие продолжает жить в традициях Малого театра, который по праву носит название «Дома Щепкина».

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
24 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
25 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
26 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
27 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
30 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
31 июля
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
2 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
3 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
5 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
6 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
7 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
8 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
9 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
10 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
12 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
13 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
14 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
15 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
16 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
17 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
19 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
20 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
21 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
22 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
23 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
24 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
27 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
28 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
29 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
30 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
31 августа
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Фотографии

Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина

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