Михаил Щепкин: Основоположник реализма в русском театре. Историческая выставка

Михаил Семёнович Щепкин (17 ноября 1788 - 23 августа 1863) является одной из самых значимых фигур в истории русского театра. Родился в селе Красное Обоянского уезда, ныне в Белгородской области, в семье крепостного, управляющего имениями графа Г. С. Волькенштейна. Его путь в искусство начался в детстве, когда в 1799 году он поступил в Судженское малонародное училище. В 1800 году Щепкин впервые выступил на сцене в школьном спектакле «Вздорщица» Сумарокова.

Начало карьеры и становление актёра

С 1801 по 1803 год Щепкин играл в домашнем театре Волькенштейнов, исполняя роли и одновременно работая официантом. В 1805 году он начал профессиональную карьеру в курской труппе Барсовых. В 1816 году Щепкин перешёл в харьковскую труппу И. Ф. Штейна, где вскоре завоевал репутацию первого комического актёра.

В 1822 году, после подписки, Щепкин был выкуплен на волю. На провинциальной сцене он исполнял разнообразные роли, проявляя яркий темперамент и жизненную правду. В этот период актёр активно изучал теорию и практику сценического искусства, что стало основой его будущих успехов.

Творческое наследие

В 1823 году Щепкин был принят в труппу Московского театра, ныне известного как Малый театр. Он стал тесно сотрудничать с выдающимися деятелями русской культуры, такими как Александр Пушкин и Николай Гоголь. Щепкин активно пропагандировал новые пьесы, включая работы Грибоедова и Тургенева, и боролся с цензурой.

В 1830-40-е годы Щепкин произвёл глубокий переворот в сценическом искусстве, сблизив его с принципами пушкинского и гоголевского реализма. Он подчеркивал важность гражданской миссии актёра, сочетая в своём творчестве просветительские и критические функции.

Игра и метод

Щепкин разрабатывал метод сценического творчества, основанный на обобщении жизненных наблюдений. Он утверждал, что актёр должен «вникать в душу роли» и стремиться к созданию достоверных образов. Его игра отличалась глубиной и эмоциональной насыщенностью, что позволяло зрителям сопереживать судьбам простых людей.

Значимые роли

Среди его наиболее известных работ - роль Фамусова в «Горе от ума» Грибоедова и Городничего в «Ревизоре» Гоголя. Щепкин также исполнял роли в пьесах Островского и Шекспира, создавая запоминающиеся образы, которые остаются актуальными и сегодня.

Законченная система взглядов Щепкина на актёрское творчество была изложена в его письмах и беседах с учениками. Его наследие продолжает жить в традициях Малого театра, который по праву носит название «Дома Щепкина».