Выставка «Иномарка» в Музее Транспорта Москвы на ВДНХ

Павильон Музея Транспорта Москвы на ВДНХ открывает выставку «Иномарка», посвященную культовому явлению авторынков 1990-х годов. Экспозиция включает в себя пять тематических зон, каждая из которых рассказывает о пути покупателя и продавца от мечты о иномарке до её дальнейшей жизни.

Тематика и экспонаты выставки

На выставке будут представлены более 25 автомобилей из Европы, Азии и США, включая такие знаковые модели, как BMW 7-й серии, Mitsubishi Pajero и Volvo 850. Также зрителей ждет инсталляция «Сектор-приз» от современных художников Романа Мокрова, Егора Гиве и Андрея Соула. Архитекторы выставки — бюро ХОРА под руководством Данила Наринского и Алексея Снеткова.

Выставка рассматривает авторынки 1990-х не только как экономическое явление, но и как культурный феномен. В условиях дефицита качественных товаров иномарки задавали «другой стандарт» — как по техническому уровню, так и по символам статуса.

Путь посетителя

Экспозиция начинается с инсталляции «Сектор-приз», где иномарка предстает как объект мечты. Далее зрители отправляются в зону «Не бита, не крашена», посвященную выбору автомобиля на авторынке. Здесь представлена Audi 100, Toyota Sprinter, VW Golf Country и другие модели, которые знакомят с практикой выбора, актуальной для покупок 1990-х.

В зоне «Риск без контракта» раскрывается путь автомобилей в Россию, где соседствуют надежные BMW E34 и знаковые Mitsubishi Pajero. Центральный объект — «распил», автомобиль, ввезенный по частям. Эта зона завершается разделом «Возвращение домой», где представлены предметы, которые перегонщики привозили вместе с автомобилями.

Финальная часть и художественное оформление

Зона «Торг уместен» знакомит с тем, что происходит после покупки: от докупки запчастей до заботы об иномарке. Здесь представлены автомобили Volvo 850 и Saab 9000, а также инфраструктура авторынков.

Финальный раздел «Долго и счастливо» посвящен личным историям, где иномарка стала частью жизни современных владельцев. Здесь фотосерия Леонида Сорокина, которая запечатлевает культовые автомобили 1990-х.

Выставка дополняется звуковым оформлением от композитора Михаила Федотова, которое создает уникальную атмосферу в каждом зале.

Не упустите возможность узнать о культурном влиянии авторынков 1990-х, погрузившись в атмосферу той эпохи!