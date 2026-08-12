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О выставке

Выставка «Иномарка» в Музее Транспорта Москвы на ВДНХ

Павильон Музея Транспорта Москвы на ВДНХ открывает выставку «Иномарка», посвященную культовому явлению авторынков 1990-х годов. Экспозиция включает в себя пять тематических зон, каждая из которых рассказывает о пути покупателя и продавца от мечты о иномарке до её дальнейшей жизни.

Тематика и экспонаты выставки

На выставке будут представлены более 25 автомобилей из Европы, Азии и США, включая такие знаковые модели, как BMW 7-й серии, Mitsubishi Pajero и Volvo 850. Также зрителей ждет инсталляция «Сектор-приз» от современных художников Романа Мокрова, Егора Гиве и Андрея Соула. Архитекторы выставки — бюро ХОРА под руководством Данила Наринского и Алексея Снеткова.

Выставка рассматривает авторынки 1990-х не только как экономическое явление, но и как культурный феномен. В условиях дефицита качественных товаров иномарки задавали «другой стандарт» — как по техническому уровню, так и по символам статуса.

Путь посетителя

Экспозиция начинается с инсталляции «Сектор-приз», где иномарка предстает как объект мечты. Далее зрители отправляются в зону «Не бита, не крашена», посвященную выбору автомобиля на авторынке. Здесь представлена Audi 100, Toyota Sprinter, VW Golf Country и другие модели, которые знакомят с практикой выбора, актуальной для покупок 1990-х.

В зоне «Риск без контракта» раскрывается путь автомобилей в Россию, где соседствуют надежные BMW E34 и знаковые Mitsubishi Pajero. Центральный объект — «распил», автомобиль, ввезенный по частям. Эта зона завершается разделом «Возвращение домой», где представлены предметы, которые перегонщики привозили вместе с автомобилями.

Финальная часть и художественное оформление

Зона «Торг уместен» знакомит с тем, что происходит после покупки: от докупки запчастей до заботы об иномарке. Здесь представлены автомобили Volvo 850 и Saab 9000, а также инфраструктура авторынков.

Финальный раздел «Долго и счастливо» посвящен личным историям, где иномарка стала частью жизни современных владельцев. Здесь фотосерия Леонида Сорокина, которая запечатлевает культовые автомобили 1990-х.

Выставка дополняется звуковым оформлением от композитора Михаила Федотова, которое создает уникальную атмосферу в каждом зале.

Не упустите возможность узнать о культурном влиянии авторынков 1990-х, погрузившись в атмосферу той эпохи!

Купить билет на выставка Иномарка

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
12 августа среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
13 августа четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
14 августа пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
15 августа суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
16 августа воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
17 августа понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
18 августа вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
19 августа среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
20 августа четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
21 августа пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
22 августа суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
23 августа воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
24 августа понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
25 августа вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
26 августа среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
27 августа четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
28 августа пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
29 августа суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
30 августа воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
31 августа понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
1 сентября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
2 сентября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
3 сентября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
4 сентября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
5 сентября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
6 сентября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
7 сентября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
8 сентября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
9 сентября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
10 сентября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
11 сентября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
12 сентября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
13 сентября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
14 сентября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
15 сентября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
16 сентября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
17 сентября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
18 сентября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
19 сентября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
20 сентября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
21 сентября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
22 сентября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
23 сентября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
24 сентября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
25 сентября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
26 сентября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
27 сентября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
28 сентября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
29 сентября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
30 сентября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
1 октября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
2 октября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
3 октября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
4 октября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
5 октября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
6 октября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
7 октября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
8 октября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
9 октября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
10 октября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
11 октября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
12 октября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
13 октября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
14 октября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
15 октября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
16 октября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
17 октября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
18 октября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
19 октября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
20 октября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
21 октября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
22 октября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
23 октября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
24 октября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
25 октября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
26 октября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
27 октября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
28 октября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
29 октября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
30 октября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
31 октября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
1 ноября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
2 ноября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
3 ноября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
4 ноября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
5 ноября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
6 ноября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
7 ноября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
8 ноября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
9 ноября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
10 ноября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
11 ноября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
12 ноября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
13 ноября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
14 ноября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
15 ноября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
16 ноября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
17 ноября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
18 ноября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
19 ноября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
20 ноября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
21 ноября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
22 ноября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
23 ноября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
24 ноября вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
25 ноября среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
26 ноября четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
27 ноября пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
28 ноября суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
29 ноября воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
30 ноября понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
1 декабря вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
2 декабря среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
3 декабря четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
4 декабря пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
5 декабря суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
6 декабря воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
7 декабря понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
8 декабря вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
9 декабря среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
10 декабря четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
11 декабря пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
12 декабря суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
13 декабря воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
14 декабря понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
15 декабря вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
16 декабря среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
17 декабря четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
18 декабря пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
19 декабря суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
20 декабря воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
21 декабря понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
22 декабря вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
23 декабря среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
24 декабря четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
25 декабря пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
26 декабря суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
27 декабря воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
28 декабря понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
29 декабря вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
30 декабря среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
31 декабря четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
1 января пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
2 января суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
3 января воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
4 января понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
5 января вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
6 января среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
7 января четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
8 января пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
9 января суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
10 января воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
11 января понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
12 января вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
13 января среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
14 января четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
15 января пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
16 января суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
17 января воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
18 января понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
19 января вторник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
20 января среда
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
21 января четверг
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
22 января пятница
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
23 января суббота
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
24 января воскресенье
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ
25 января понедельник
09:00
Павильон №26. Музей транспорта Москвы Москва, просп. Мира, 119, стр. 26, ВДНХ

Фотографии

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