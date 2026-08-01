Выставка акварели в Школе Сергея Андрияки

В центральных залах музейно-выставочного комплекса Школы акварели открыта постоянная экспозиция произведений Сергея Николаевича Андрияки, Народного художника Российской Федерации и художественного руководителя школы. На выставке представлены более 80 работ мастера, охватывающих более трех десятилетий его творчества — от небольших листов 70-80-х годов до монументальных произведений 2000-х.

Творческий путь:

Основная техника Андрияки — многослойная живопись акварелью. Художник щепетильно сохраняет традиции известных мастеров, привнося в них современные восприятия. Его работы в основном посвящены России, благодаря чему зрители могут насладиться неповторимым очарованием старинных городов и красотой архитектурных памятников.

Уникальный подход:

Большинство представленных картин созданы по памяти без предварительного карандашного рисунка, за исключением сложных архитектурных изображений. Андрияка применяет лишь самые высококачественные акварельные краски, белила и другие вспомогательные материалы в своем творчестве не использует. Это позволяет сохранить оригинальные цвета и насыщенность его акварельных произведений.

Выставка — это уникальная возможность погрузиться в мир акварельной живописи и увидеть работы выдающегося мастера, который продолжает развивать традиции русского искусства.