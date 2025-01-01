Меню
Поесщение Арт-галереи Ельцин Центра в Екатеринбурге

Арт-галерея Ельцин Центра в Екатеринбурге предлагает уникальную возможность погрузиться в мир искусства различных направлений XX и XXI веков. Это культурное пространство стало знаковым для города, привлекая сотни тысяч посетителей на свои выставки. За время своего существования галерея провела около 150 выставочных проектов, многие из которых получили международное признание.

Миссия и значение галереи

Основной задачей Арт-галереи является вовлечение широкой аудитории в диалог о современном искусстве, как уральском, так и зарубежном. Галерея активно работает над тем, чтобы сделать искусство доступным и понятным для каждого.

Ельцин Центр: Историческое наследие

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» – это некоммерческая организация, созданная в память о первом президенте России. Его главная цель – сохранять, изучать и осмысливать историческое наследие Бориса Ельцина в контексте бурных 90-х годов. Центр задуман как общественно-политическая организация, способствующая развитию правового государства и института президентства в России.

Что еще можно увидеть

В рамках Ельцин Центра также действуют Музей первого президента России и архив его имени. Посещение этих объектов позволит глубже понять не только культурное, но и политическое наследие эпохи.

Не упустите возможность посетить Арт-галерею Ельцин Центра и стать частью культурной жизни Екатеринбурга!

