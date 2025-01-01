Сборная обзорная экскурсия по музею Бориса Ельцина

Музей Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге приглашает вас на сборные обзорные экскурсии, которые проходят ежедневно, кроме понедельника. Эти увлекательные экскурсии позволяют посетителям глубже понять историю и наследие первого президента России.

Расписание и продолжительность

Экскурсии начинаются в 15:00 и 19:00 и длятся около 90 минут. Это идеальный способ провести время, узнавая интересные факты о жизни и деятельности Бориса Ельцина.

Размер группы

Чтобы обеспечить комфортное знакомство с экспозицией, размер группы не превышает 20 человек. Это позволяет каждому участнику задать вопросы и получить больше информации от экскурсовода. Группы формируются у касс музея, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять место в экскурсии, которая вам интересна.

Не упустите возможность погрузиться в историю и узнать больше о значимой фигуре в российской политике!