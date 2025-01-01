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Сборная обзорная экскурсия по музею
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Сборная обзорная экскурсия по музею

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О концерте/спектакле

Сборная обзорная экскурсия по музею Бориса Ельцина

Музей Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге приглашает вас на сборные обзорные экскурсии, которые проходят ежедневно, кроме понедельника. Эти увлекательные экскурсии позволяют посетителям глубже понять историю и наследие первого президента России.

Расписание и продолжительность

Экскурсии начинаются в 15:00 и 19:00 и длятся около 90 минут. Это идеальный способ провести время, узнавая интересные факты о жизни и деятельности Бориса Ельцина.

Размер группы

Чтобы обеспечить комфортное знакомство с экспозицией, размер группы не превышает 20 человек. Это позволяет каждому участнику задать вопросы и получить больше информации от экскурсовода. Группы формируются у касс музея, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять место в экскурсии, которая вам интересна.

Не упустите возможность погрузиться в историю и узнать больше о значимой фигуре в российской политике!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 29 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 30 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 31 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 1 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 2 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 3 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 5 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 6 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 7 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 8 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 9 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 10 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 12 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 13 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 14 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 15 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 16 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 17 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 19 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 20 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 21 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 22 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 24 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 26 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 27 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 29 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 30 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 31 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
2 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
8 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Кофе дома: как заварить правильно
12+
Мастер-класс
Кофе дома: как заварить правильно
3 августа в 12:00 Ельцин Центр
от 1500 ₽
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