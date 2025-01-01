Экскурсия-сказка для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 4 – 7 лет.

А вы знали, что музею тоже дарят подарки? Да, так много, что Хранителю музея срочно нужна помощь! На этой увлекательной экскурсии ребята познакомятся с новыми экспонатами и отправятся в захватывающее путешествие, чтобы помочь Хранителю найти для них дом.

Что вас ждет на экскурсии?

Участники узнают множество секретов о том, как защищать, заботиться и понимать предметы прошлого. Наш путь будет освещать волшебный фонарь Хранителя, который станет верным спутником в этом приключении.

Творческая часть

В конце путешествия маленькие помощники музея смогут смастерить собственный волшебный фонарь. А Хранитель музея поделится с ними светом знания, который поможет раскрыть тайны истории.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и культуры вместе с вашими детьми. Забронируйте места заранее, чтобы стать частью этого волшебного приключения!