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Экскурсия-сказка «Музейный переполох»
Киноафиша Экскурсия-сказка «Музейный переполох»

Экскурсия-сказка «Музейный переполох»

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Возраст 0+

О концерте/спектакле

Экскурсия-сказка для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 4 – 7 лет.

А вы знали, что музею тоже дарят подарки? Да, так много, что Хранителю музея срочно нужна помощь! На этой увлекательной экскурсии ребята познакомятся с новыми экспонатами и отправятся в захватывающее путешествие, чтобы помочь Хранителю найти для них дом.

Что вас ждет на экскурсии?

Участники узнают множество секретов о том, как защищать, заботиться и понимать предметы прошлого. Наш путь будет освещать волшебный фонарь Хранителя, который станет верным спутником в этом приключении.

Творческая часть

В конце путешествия маленькие помощники музея смогут смастерить собственный волшебный фонарь. А Хранитель музея поделится с ними светом знания, который поможет раскрыть тайны истории.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и культуры вместе с вашими детьми. Забронируйте места заранее, чтобы стать частью этого волшебного приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

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