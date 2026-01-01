Полнокупольная программа «Парад планет»
Полнокупольная программа «Парад планет»

6+

О выставке

Парад планет в Пермском планетарии

Только однажды за 176 лет вы сможете стать свидетелем настоящего волшебства! Под куполом звёздного зала планетария маленькие зрители встретятся с обитателями Солнечной системы. Они познакомятся с мудрым Солнцем, озорным Сатурном, краснощёким Марсом, добродушным Юпитером, шустрым Меркурием и многими другими удивительными планетами.

Это уникальное событие произойдет во время астрономического явления — парада планет, когда небесные тела собираются вместе. Однако не всё так просто: коварные планы нескольких астероидов могут угрожать этому празднику. Сможет ли дружная команда планет справиться с угрозой? Узнайте об этом в новой полнокупольной программе «Парад планет»!

Программа включает показ звёздного неба с увлекательными комментариями лектора планетария, что сделает вечер не только зрелищным, но и познавательным.

Важно знать

Дети до 12 лет допускаются в зал планетария только в сопровождении взрослого.

Июнь
7 июня воскресенье
10:30
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
14 июня воскресенье
10:30
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
27 июня суббота
10:30
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽

