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Творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки и подставки из гипса
Киноафиша Творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки и подставки из гипса

Творческий мастер-класс по изготовлению шкатулки и подставки из гипса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Откройте мир творчества на нашем мастер-классе по созданию свечей в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой. На нашем мастер-классе вы сможете научиться создавать уникальные свечи с тайным посланием, которые не только украсят ваш дом, но и станут отличным подарком.

Что вы узнаете на мастер-классе:

  • Как правильно выбрать качественные свечи и их материалы.
  • Преимущества различных материалов для изготовления свечей.
  • Секреты, как сделать так, чтобы свеча сохраняла свой аромат и долго горела.
  • Поиграем в парфюмера и химика: смешаем ароматы и узнаем, как правильно их добавлять.
  • Пройдем все этапы заливки свечей: от установки фитиля до готового продукта.
  • Научимся выкладывать тайные послания в свечах, создавая уникальные изделия своими руками.

Что вас ждет:

На мастер-классе вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно создавать свечи с тайным посланием для себя и своих близких. Мы также предоставим промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества.

Выбор ароматов и декора:

Для вас на выбор более 70 ароматов для свечей, а также разнообразный декор из цветных и черно-белых букв. Каждый сможет найти что-то по своему вкусу!

Для кого подходит мастер-класс:

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями, выходной с семьей, выпускной или последний звонок — повод для творчества может быть любым!

Что входит в стоимость:

  • Все необходимые материалы.
  • Работа мастера.

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок. Не упустите возможность создать что-то уникальное своими руками!

«Творчество — это развлечение интеллекта». - Генри Форд.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 4 августа
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
15:00 от 1600 ₽

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