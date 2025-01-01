Откройте мир творчества на нашем мастер-классе по созданию свечей в студии Ogonek

Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой. На нашем мастер-классе вы сможете научиться создавать уникальные свечи с тайным посланием, которые не только украсят ваш дом, но и станут отличным подарком.

Что вы узнаете на мастер-классе:

Как правильно выбрать качественные свечи и их материалы.

Преимущества различных материалов для изготовления свечей.

Секреты, как сделать так, чтобы свеча сохраняла свой аромат и долго горела.

Поиграем в парфюмера и химика: смешаем ароматы и узнаем, как правильно их добавлять.

Пройдем все этапы заливки свечей: от установки фитиля до готового продукта.

Научимся выкладывать тайные послания в свечах, создавая уникальные изделия своими руками.

Что вас ждет:

На мастер-классе вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно создавать свечи с тайным посланием для себя и своих близких. Мы также предоставим промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества.

Выбор ароматов и декора:

Для вас на выбор более 70 ароматов для свечей, а также разнообразный декор из цветных и черно-белых букв. Каждый сможет найти что-то по своему вкусу!

Для кого подходит мастер-класс:

Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями, выходной с семьей, выпускной или последний звонок — повод для творчества может быть любым!

Что входит в стоимость:

Все необходимые материалы.

Работа мастера.

Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок. Не упустите возможность создать что-то уникальное своими руками!

«Творчество — это развлечение интеллекта». - Генри Форд.