Приглашаем вас и ваших близких окунуться в атмосферу творчества и провести время с пользой. На нашем мастер-классе вы сможете научиться создавать уникальные свечи с тайным посланием, которые не только украсят ваш дом, но и станут отличным подарком.
На мастер-классе вы получите интересный навык, который позволит вам самостоятельно создавать свечи с тайным посланием для себя и своих близких. Мы также предоставим промокод на скидку для покупки стартовых наборов для домашнего творчества.
Для вас на выбор более 70 ароматов для свечей, а также разнообразный декор из цветных и черно-белых букв. Каждый сможет найти что-то по своему вкусу!
Наше мероприятие отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Корпоратив, день рождения, девичник, встреча с друзьями, выходной с семьей, выпускной или последний звонок — повод для творчества может быть любым!
Гарантируем отличное настроение, приятную компанию и новый навык в вашу копилку! И, конечно, каждого участника ждет подарок. Не упустите возможность создать что-то уникальное своими руками!
«Творчество — это развлечение интеллекта». - Генри Форд.