Путешествие по Солнечной системе: новый фильм Московского планетария

Много тысячелетий назад люди заметили, что некоторые звёзды на небе движутся по-особенному. О них слагали легенды, их почитали и изучали. Человечеству потребовалось совершить множество открытий, чтобы разгадать таинственную природу необычных объектов — планет Солнечной системы.

Космические миссии, отправленные во все уголки Солнечной системы, перевернули представление о формировании планет, их геологической структуре и климате. Новый фильм Московского планетария предлагает зрителям уникальную возможность прикоснуться к этим необыкновенным мирам, открывшимся человечеству.

Удивительная графика и научные открытия

Фильм порадует зрителей превосходной компьютерной графикой, основанной на актуальных научных данных. Каждая планета и Солнце предстанут во всей своей красе. Вы увидите:

Пустыни Марса

Алмазные дожди Нептуна

Рождение Юпитера

Горы на кольцах Сатурна

Множество других впечатляющих явлений

Не упустите возможность!

Далёкие точки на небосводе покажутся в своем истинном величии. Не упустите шанс увидеть это захватывающее путешествие по Солнечной системе. Фильм уже в прокате Московского планетария!