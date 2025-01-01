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Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»
Киноафиша Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»

Полнокупольная программа «Планеты Солнечной системы»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие по Солнечной системе: новый фильм Московского планетария

Много тысячелетий назад люди заметили, что некоторые звёзды на небе движутся по-особенному. О них слагали легенды, их почитали и изучали. Человечеству потребовалось совершить множество открытий, чтобы разгадать таинственную природу необычных объектов — планет Солнечной системы.

Космические миссии, отправленные во все уголки Солнечной системы, перевернули представление о формировании планет, их геологической структуре и климате. Новый фильм Московского планетария предлагает зрителям уникальную возможность прикоснуться к этим необыкновенным мирам, открывшимся человечеству.

Удивительная графика и научные открытия

Фильм порадует зрителей превосходной компьютерной графикой, основанной на актуальных научных данных. Каждая планета и Солнце предстанут во всей своей красе. Вы увидите:

  • Пустыни Марса
  • Алмазные дожди Нептуна
  • Рождение Юпитера
  • Горы на кольцах Сатурна
  • Множество других впечатляющих явлений

Не упустите возможность!

Далёкие точки на небосводе покажутся в своем истинном величии. Не упустите шанс увидеть это захватывающее путешествие по Солнечной системе. Фильм уже в прокате Московского планетария!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 18 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽

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