Космическое событие с Романом Морячковым

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет уникальное мероприятие с участием кандидата физико-математических наук Романа Морячкова. В центре внимания — планетарные туманности, водородные облака, звезды и созвездия, а также другие галактики.

Гости смогут услышать звуки планет Сатурна и Юпитера, а также мистические звуки Млечного Пути и черной дыры. Это событие предлагает зрителям новые размышления о сходстве звезд и людей, а также о значении космоса в нашей жизни. Мероприятие, безусловно, привлечет внимание любителей астрономии и всех, кто интересуется научными вопросами.

О спикере

Роман Морячков — старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН и педагог дополнительного образования в технопарке «Твори-Гора», где ведет курс по астрофизике. Также он является преподавателем Физико-математической школы СФУ и активистом Красноярского объединения любителей астрономии «КрасАстро».