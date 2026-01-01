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День рождения Гарри Поттера
Киноафиша День рождения Гарри Поттера

День рождения Гарри Поттера

6+
Возраст 6+

О выставке

Торжество магии в честь 46-летия Гарри Поттера

Четвёртый год подряд наш музей становится временным филиалом «Норы» — атмосфера веселья, вкусных угощений и немного магического хаоса. На этот раз праздник, посвящённый Мальчику-Который-Выжил, продлится три дня, и вас ждут удивительные события!

Когда:

31 июля, 1 и 2 августа.

Программа праздника:

  • Мастер-класс по эпоксидной смоле: создайте собственный брелок, который можно прицепить как на мантию, так и на ключи.
  • Химическое шоу с героями: это не урок зельеварения у Снейпа, а гораздо более захватывающее представление. Искры, дым и позитивные эмоции гарантированы!
  • Сливочное пенное по-нашему: мы привезли из Пекина секретный рецепт, от которого даже домовики не смогут устоять. Обязательно попробуйте!
  • Новые экспонаты: наш музей обновился! Появились уникальные предметы, которые идеально подойдут для вашего Instagram.

Не упустите возможность насладиться магией и удивительными впечатлениями в эти три дня праздника!

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В других городах
Август
1 августа воскресенье
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 990 ₽

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