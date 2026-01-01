Торжество магии в честь 46-летия Гарри Поттера
Четвёртый год подряд наш музей становится временным филиалом «Норы» — атмосфера веселья, вкусных угощений и немного магического хаоса. На этот раз праздник, посвящённый Мальчику-Который-Выжил, продлится три дня, и вас ждут удивительные события!
Когда:
31 июля, 1 и 2 августа.
Программа праздника:
- Мастер-класс по эпоксидной смоле: создайте собственный брелок, который можно прицепить как на мантию, так и на ключи.
- Химическое шоу с героями: это не урок зельеварения у Снейпа, а гораздо более захватывающее представление. Искры, дым и позитивные эмоции гарантированы!
- Сливочное пенное по-нашему: мы привезли из Пекина секретный рецепт, от которого даже домовики не смогут устоять. Обязательно попробуйте!
- Новые экспонаты: наш музей обновился! Появились уникальные предметы, которые идеально подойдут для вашего Instagram.
Не упустите возможность насладиться магией и удивительными впечатлениями в эти три дня праздника!