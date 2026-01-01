Торжество магии в честь 46-летия Гарри Поттера

Четвёртый год подряд наш музей становится временным филиалом «Норы» — атмосфера веселья, вкусных угощений и немного магического хаоса. На этот раз праздник, посвящённый Мальчику-Который-Выжил, продлится три дня, и вас ждут удивительные события!

Когда:

31 июля, 1 и 2 августа.

Программа праздника:

Мастер-класс по эпоксидной смоле: создайте собственный брелок, который можно прицепить как на мантию, так и на ключи.

создайте собственный брелок, который можно прицепить как на мантию, так и на ключи. Химическое шоу с героями: это не урок зельеварения у Снейпа, а гораздо более захватывающее представление. Искры, дым и позитивные эмоции гарантированы!

это не урок зельеварения у Снейпа, а гораздо более захватывающее представление. Искры, дым и позитивные эмоции гарантированы! Сливочное пенное по-нашему: мы привезли из Пекина секретный рецепт, от которого даже домовики не смогут устоять. Обязательно попробуйте!

мы привезли из Пекина секретный рецепт, от которого даже домовики не смогут устоять. Обязательно попробуйте! Новые экспонаты: наш музей обновился! Появились уникальные предметы, которые идеально подойдут для вашего Instagram.

Не упустите возможность насладиться магией и удивительными впечатлениями в эти три дня праздника!