Под небом Парижа. Концерт на корабле

Музыкальный круиз «Под небом Парижа» на теплоходе River Palace

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие по Москве-реке! «Под небом Парижа» — это концертная программа, которая пройдет на комфортабельном теплоходе River Palace. Окунитесь в атмосферу французской столицы с живой музыкой от популярной группы Jazz Forever Band.

Музыка, которая объединяет

В программе вас ждут известные хиты французской классики, исполняемые в уникальном стиле: от Эдит Пиаф и Мирей Матье до Джо Дассена и Далиды. Также прозвучат современные композиции от Ванессы Паради и других исполнителей. Париж — город, объединяющий множество наций, поэтому во второй части вечера вы услышите хиты на английском, испанском и итальянском языках.

Солистка и её достижения

Солистка группы — Юлия Алимова. Она не только певица и продюсер, но и педагог по вокалу и психолог. Юлия является лауреаткой всероссийских конкурсов и победительницей Дельфийских игр. Её вклад в развитие джазовой музыки в России был отмечен почетным призом фестиваля Фестос.

Атмосфера романтики

Париж — это праздник, любовь и романтика. Атмосферная программа, пронизанная духом французской столицы, обещает погрузить вас в мир чувств и эмоций. Наслаждайтесь популярными композициями и свежим звучанием, которое создаст уникальную атмосферу романтического вечера.

Время и место

Встреча гостей начнется в 18:30. В 19:00 теплоход отправится от причала «Сити-Экспоцентр» и вернется в 22:00. Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании музыки и романтики!