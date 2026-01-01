Сумерки. Сага: Nella Musica Orchestra

Концерт Nella Musica Orchestra: музыка из фильмов «Сумерки»

В этот вечер на сцене и экране оживет захватывающая история о вампирах, оборотнях и людях в формате концерта, организованного Nella Musica Orchestra. Всемирно известная сага о любви, основанная на романах Стефани Майер, стала символом поп-культуры для многих поколений, среди которых особенно выделяются миллениалы.

«Под покровом туч и за пеленой дождя скрылся маленький городок Форкс… Население — 3 120 человек…». Именно здесь началась сумеречная история любви, которая заставила миллионы зрителей по всему миру вздыхать, спорить и решать, на чью сторону встать: холодного вампира Эдварда или горячего оборотня Джейкоба.

Живой симфонический оркестр и талантливые солисты Nella Voice исполнят самые незабываемые и гипнотические мелодии из культовой саги. На огромных экранах зрителей ждет захватывающее визуальное сопровождение, которое дополнит музыкальное оформление.

Оркестр «Нелла Музыка»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия составит 1 час 20 минут без антракта.