Спектакль Пигмалион

Классическая постановка пьесы Бернарда Шоу в современном прочтении

В романе, как называл свою пьесу Шоу, профессор Хиггинс выступает в роли эксперта по звукам, исследующего речь — её произношение, интонацию и манеры. Автор упоминает фонограф как инструмент, с которым работает Хиггинс.

Фонограф как символ сценографии

Виктор Крамер использует образ фонографа в сценографии, превращая сцену в футуристическую лабораторию, где главный герой собирает коллекцию сложных устройств, картотек голосов и звуков. Фактически, он создает коллекцию человеческих душ.

Творение Галатеи: путь Элизы Дулиттл

Подобно Пигмалиону, Хиггинс творит свою Галатею — Элизу Дулиттл, сканирует и анализирует её, чтобы на основе полученных данных создать нового человека, своего рода новую Еву. Однако Элиза так и не стала частью его зловещей коллекции.

История о любви с открытым финалом

Это постановка о любви с открытым финалом — о любви, которая никогда не перерастет во что-то большее, но остаётся ярче и сильнее любых чувств, ведущих к браку. Персонажи-антагонисты одновременно любят и ненавидят друг друга, с каждым днём всё глубже погружаясь в это противоречивое и всепоглощающее чувство.

Профессор и его творение: взаимная зависимость

Чем усерднее профессор совершенствует своё творение, Элизу, тем больше он сам становится её заложником: за фасадом циничного учёного, привыкшего скрывать свои чувства, прячется влюблённый и страдающий мужчина. Свободу своей души теряет и Элиза, также испытывающая сильные чувства к своему наставнику.

Трагизм и перемены в жизни Элизы

Трагизм истории заключается в том, что героиня, вырвавшись из привычного мира, теряет понимание, как жить дальше: Хиггинс изменил её не только внешне, но и внутренне.