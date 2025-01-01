Спектакль Пигмалион

В романе, как называл свою пьесу Шоу, профессор Хиггинс выступает в роли эксперта по звукам, исследующего речь — её произношение, интонацию и манеры. Автор упоминает фонограф как инструмент, с которым работает Хиггинс.
Фонограф как символ сценографии
Виктор Крамер использует образ фонографа в сценографии, превращая сцену в футуристическую лабораторию, где главный герой собирает коллекцию сложных устройств, картотек голосов и звуков. Фактически, он создает коллекцию человеческих душ.
Творение Галатеи: путь Элизы Дулиттл
Подобно Пигмалиону, Хиггинс творит свою Галатею — Элизу Дулиттл, сканирует и анализирует её, чтобы на основе полученных данных создать нового человека, своего рода новую Еву. Однако Элиза так и не стала частью его зловещей коллекции.
История о любви с открытым финалом
Это постановка о любви с открытым финалом — о любви, которая никогда не перерастет во что-то большее, но остаётся ярче и сильнее любых чувств, ведущих к браку. Персонажи-антагонисты одновременно любят и ненавидят друг друга, с каждым днём всё глубже погружаясь в это противоречивое и всепоглощающее чувство.
Профессор и его творение: взаимная зависимость
Чем усерднее профессор совершенствует своё творение, Элизу, тем больше он сам становится её заложником: за фасадом циничного учёного, привыкшего скрывать свои чувства, прячется влюблённый и страдающий мужчина. Свободу своей души теряет и Элиза, также испытывающая сильные чувства к своему наставнику.
Трагизм и перемены в жизни Элизы
Трагизм истории заключается в том, что героиня, вырвавшись из привычного мира, теряет понимание, как жить дальше: Хиггинс изменил её не только внешне, но и внутренне.