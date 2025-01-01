Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пигмалион
Билеты от 800₽
Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Классическая постановка пьесы Бернарда Шоу в современном прочтении

В романе, как называл свою пьесу Шоу, профессор Хиггинс выступает в роли эксперта по звукам, исследующего речь — её произношение, интонацию и манеры. Автор упоминает фонограф как инструмент, с которым работает Хиггинс.

Фонограф как символ сценографии
Виктор Крамер использует образ фонографа в сценографии, превращая сцену в футуристическую лабораторию, где главный герой собирает коллекцию сложных устройств, картотек голосов и звуков. Фактически, он создает коллекцию человеческих душ.

Творение Галатеи: путь Элизы Дулиттл
Подобно Пигмалиону, Хиггинс творит свою Галатею — Элизу Дулиттл, сканирует и анализирует её, чтобы на основе полученных данных создать нового человека, своего рода новую Еву. Однако Элиза так и не стала частью его зловещей коллекции.

История о любви с открытым финалом
Это постановка о любви с открытым финалом — о любви, которая никогда не перерастет во что-то большее, но остаётся ярче и сильнее любых чувств, ведущих к браку. Персонажи-антагонисты одновременно любят и ненавидят друг друга, с каждым днём всё глубже погружаясь в это противоречивое и всепоглощающее чувство.

Профессор и его творение: взаимная зависимость
Чем усерднее профессор совершенствует своё творение, Элизу, тем больше он сам становится её заложником: за фасадом циничного учёного, привыкшего скрывать свои чувства, прячется влюблённый и страдающий мужчина. Свободу своей души теряет и Элиза, также испытывающая сильные чувства к своему наставнику.

Трагизм и перемены в жизни Элизы
Трагизм истории заключается в том, что героиня, вырвавшись из привычного мира, теряет понимание, как жить дальше: Хиггинс изменил её не только внешне, но и внутренне.

Режиссер
Виктор Крамер
В ролях
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Александра Мареева
Александра Мареева
Вероника Агапова
Сергей Климов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
20 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
5 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
18 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
14 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
29 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
10 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион

В ближайшие дни

Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
7 августа в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Пешком по радуге
0+
Детский Иммерсивный
Пешком по радуге
7 августа в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Старушка в подарок
12+
Комедия Премьера
Старушка в подарок
4 октября в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше