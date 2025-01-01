Спектакль Королевство кривых зеркал

Очаровательная история о девочке Оле и её космическом приключении

Эта сказка о девочке Оле, которая не хочет просыпаться и идти в школу, а балуется с щенком и грубит бабушке. Но вдруг её обычный день превращается в невероятное путешествие.

Космос и волшебные зеркала

Оля неожиданно оказывается в неведомом пространстве, где её ждет волшебная страна, заполненная кривыми зеркалами. Здесь она встречает девочку, которая невероятно похожа на неё. Это — её отражение, и вместе они отправляются на путь, полный испытаний.

Уроки доброты и смелости

Проходя через чудеса и трудности, Оля учится быть доброй и смелой, а также понимает, как важно смотреть на себя со стороны. В конце путешествия она благодарит свою девочку-отражение за важные уроки и возвращается домой.

Театральный мир и самопознание

Как будто побывав в театре, Оля научилась видеть себя по-настоящему, и это стало важным шагом на пути взросления.