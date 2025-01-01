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Королевство кривых зеркал
Билеты от 1500₽
Киноафиша Королевство кривых зеркал

Спектакль Королевство кривых зеркал

Постановка
Детский сказочный театр 6+
Режиссер Михаил Миленин
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Очаровательная история о девочке Оле и её космическом приключении

Эта сказка о девочке Оле, которая не хочет просыпаться и идти в школу, а балуется с щенком и грубит бабушке. Но вдруг её обычный день превращается в невероятное путешествие.

Космос и волшебные зеркала

Оля неожиданно оказывается в неведомом пространстве, где её ждет волшебная страна, заполненная кривыми зеркалами. Здесь она встречает девочку, которая невероятно похожа на неё. Это — её отражение, и вместе они отправляются на путь, полный испытаний.

Уроки доброты и смелости

Проходя через чудеса и трудности, Оля учится быть доброй и смелой, а также понимает, как важно смотреть на себя со стороны. В конце путешествия она благодарит свою девочку-отражение за важные уроки и возвращается домой.

Театральный мир и самопознание

Как будто побывав в театре, Оля научилась видеть себя по-настоящему, и это стало важным шагом на пути взросления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
12 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
19 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
31 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
27 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽ 16:00 от 1500 ₽

Фотографии

Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал Королевство кривых зеркал

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