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Пицца
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Пицца

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Пицца»: новый русский соул в вашем городе

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! Группа «Пицца» приглашает вас на свой концерт, который пройдет в ближайшие выходные. Это не просто выступление, а настоящее погружение в мир музыки, наполненной душевными переживаниями и обыденными радостями.

Что ожидать от концерта?

Группа «Пицца» завоевала сердца зрителей благодаря своему неповторимому стилю. Их музыка часто описывается как «новый русский соул» — не в смысле языка, а в понимании состояния души. Песни «Пиццы» пронизаны обаянием и атмосферой повседневной жизни. Лидер группы, Сергей Приказчиков, обладает талантом ярко и завораживающе отображать быт, что делает их треки близкими и понятными каждому слушателю.

Уникальная атмосфера

На концерте вы сможете насладиться живым исполнением популярных хитов, в которых нет драматических переломов, а есть обычные вторники и пятницы, знакомые каждому из нас. Это идеальная возможность отвлечься от повседневной рутины и погрузиться в мир музыки, который создаст «Пицца». Песни группы наполнены искренностью, что позволяет зрителям ощутить себя частью этой музыкальной истории.

Не пропустите!

Приходите на концерт и откройте для себя новое звучание, которое подарит вам группа «Пицца». Будьте готовы к незабываемым эмоциям и впечатлениям, которые останутся с вами надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 12 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 14 ноября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2000 ₽

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