Выставка о первом российском парламенте в Музее политической истории России

Музей политической истории России приглашает всех желающих на уникальную выставку о первом российском парламенте. Более 70 экспонатов расскажут о четырех созывах первого парламента от «Думы народных надежд» 1906 года до Четвёртой Думы. Экспонаты включают в себя картины таких мастеров, как В. В. Поляков и И. А. Владимиров, а также редкие исторические документы и артефакты.

Что вас ждет на выставке

Среди представленных раритетов — листовка Гапона, личные вещи князя С. Д. Урусова, снаряд с Путиловского завода и весьма примечательная бомба «македонка». Вы сможете увидеть колокольчик председателя Госдумы, плакаты и политические открытки начала XX века.

Исторический контекст

Выставка позволяет понять не только динамику становления парламентаризма в России, но и ключевые события, которые определили историю Государственной думы. Приходите, чтобы узнать о том, как зарождался парламентаризм в России, начиная с Манифеста 1905 года и до значимых событий начала XX века.