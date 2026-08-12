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Первый российский парламент. 1906–1917
Киноафиша Первый российский парламент. 1906–1917

Первый российский парламент. 1906–1917

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О выставке

Выставка о первом российском парламенте в Музее политической истории России

Музей политической истории России приглашает всех желающих на уникальную выставку о первом российском парламенте. Более 70 экспонатов расскажут о четырех созывах первого парламента от «Думы народных надежд» 1906 года до Четвёртой Думы. Экспонаты включают в себя картины таких мастеров, как В. В. Поляков и И. А. Владимиров, а также редкие исторические документы и артефакты.

Что вас ждет на выставке

Среди представленных раритетов — листовка Гапона, личные вещи князя С. Д. Урусова, снаряд с Путиловского завода и весьма примечательная бомба «македонка». Вы сможете увидеть колокольчик председателя Госдумы, плакаты и политические открытки начала XX века.

Исторический контекст

Выставка позволяет понять не только динамику становления парламентаризма в России, но и ключевые события, которые определили историю Государственной думы. Приходите, чтобы узнать о том, как зарождался парламентаризм в России, начиная с Манифеста 1905 года и до значимых событий начала XX века.

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В других городах
Август
12 августа среда
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
13 августа четверг
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
14 августа пятница
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
15 августа суббота
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4
16 августа воскресенье
09:00
Музей политической истории России Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4

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