Комбо-билет в музей Гарри Поттера в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас в увлекательный мир Гарри Поттера! Музей в Санкт-Петербурге предлагает уникальный комбо-билет, который включает в себя множество интересных опций для всей семьи.

Что входит в комбо-билет?

Детский билет на экскурсию.

Взрослый билет на экскурсию.

Два мастер-класса на выбор: Изготовление волшебной палочки. Зельеварение. Письмо из Хогвартса. Мыловарение.



Каждый мастер-класс — это возможность проявить свою креативность и узнать секреты волшебного мира. Эта программа идеально подходит для семейного времяпрепровождения и позволит каждому ощутить атмосферу, царящую в мире Гарри Поттера.

Почему стоит посетить музей?

Музей Гарри Поттера в Санкт-Петербурге — это не просто выставка, а целый мир приключений для поклонников книг и фильмов. Здесь вы сможете увидеть оригинальные реквизиты, уникальные костюмы и погрузиться в атмосферу, которая вдохновила миллионы.

Не упустите возможность сделать ваш день незабываемым! Звоните друзьям и собирайтесь в экскурсию. Ждем вас в музее!