Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест «Звездные воины»
Киноафиша Квест «Звездные воины»

Спектакль Квест «Звездные воины»

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский Квест "Звездные Воины" в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать в эпическое приключение квеста «Звездные Воины»! Приготовьтесь отправиться в космическое путешествие и стать героем галактики. Квест от компании «Взаперти» приглашает вас и вашу команду стать частью межгалактической саги, где от ваших действий зависит судьба всей вселенной.

Захватывающая история

В далекой-далекой галактике вспыхнул межзвездный конфликт, и только вы можете остановить приближающуюся угрозу. Вы — группа отважных героев, которым предстоит проникнуть на космический корабль врага, разгадать его секреты и предотвратить использование оружия, способного уничтожить целые планеты.

Что вас ждет?

  • Эпическая история: Погрузитесь в мир захватывающих космических сражений и станьте частью легенды о звездных воинах.
  • Интерактивные головоломки: Решайте уникальные задачи и головоломки, которые помогут вам победить врагов и спасти галактику.
  • Иммерсивные декорации: Окунитесь в атмосферу далеких планет и космических кораблей благодаря тщательно проработанным декорациям.
  • Динамичная командная игра: Сработайтесь с командой, чтобы преодолеть любые испытания и победить могущественного врага.
  • Уникальный опыт: Каждый квест разрабатывается профессионалами и предлагает новые впечатления.
  • Безопасность: Мы обеспечиваем комфорт и безопасность всех участников на протяжении всей игры.

Удобное расположение и расписание

Играйте в любое удобное для вас время в самом центре города. Присоединяйтесь к эпической битве за судьбу галактики и станьте героем космической саги! Забронируйте квест «Звездные Воины» уже сегодня и отправьтесь в незабываемое путешествие с «Взаперти»!

Полезная информация

Звёздные войны — это экшн-квест с потрясающими локациями! Масштабный, красивый и запоминающийся, он подойдет для игры всей семьей. Обратите внимание, что перечень персонажей может отличаться от показанных на фото и видео. В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.

Пожалуйста, учтите: если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽ 14:20 от 6700 ₽ 15:40 от 6700 ₽ 17:00 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:40 от 6700 ₽ 21:00 от 8500 ₽ 22:20 от 8500 ₽ 23:40 от 8500 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6600 ₽ 11:40 от 5600 ₽ 13:00 от 5600 ₽ 14:20 от 5600 ₽ 15:40 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:40 от 6600 ₽ 21:00 от 6600 ₽ 22:20 от 8400 ₽ 23:40 от 8400 ₽ 01:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» в Соляном Санкт-Петербург, Соляной пер., 8
10:20 от 6700 ₽ 11:40 от 6700 ₽ 13:00 от 6700 ₽