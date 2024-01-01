Спектакль Квест «Звездные воины»

Добро пожаловать в эпическое приключение квеста «Звездные Воины»! Приготовьтесь отправиться в космическое путешествие и стать героем галактики. Квест от компании «Взаперти» приглашает вас и вашу команду стать частью межгалактической саги, где от ваших действий зависит судьба всей вселенной.
В далекой-далекой галактике вспыхнул межзвездный конфликт, и только вы можете остановить приближающуюся угрозу. Вы — группа отважных героев, которым предстоит проникнуть на космический корабль врага, разгадать его секреты и предотвратить использование оружия, способного уничтожить целые планеты.
Играйте в любое удобное для вас время в самом центре города. Присоединяйтесь к эпической битве за судьбу галактики и станьте героем космической саги! Забронируйте квест «Звездные Воины» уже сегодня и отправьтесь в незабываемое путешествие с «Взаперти»!
Звёздные войны — это экшн-квест с потрясающими локациями! Масштабный, красивый и запоминающийся, он подойдет для игры всей семьей. Обратите внимание, что перечень персонажей может отличаться от показанных на фото и видео. В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.
Пожалуйста, учтите: если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.