Отрочество
Киноафиша Отрочество

Спектакль Отрочество

Постановка
Пермский ТЮЗ 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Сценическая интерпретация повести Л. Толстого в Пермоском ТЮЗе

Спектакль театра переносит нас в сложный период формирования личности — отрочество. Это время наполнено душевными муками и внутренними конфликтами, когда молодые люди сталкиваются с необходимостью переосмыслить свои ценности и взять на себя ответственность за свою жизнь и жизни окружающих. В классической интерпретации Льва Толстого отрочество представляется как пустыня одиночества.

Главный герой спектакля, Николенька Иртеньев, выступает в роли наблюдателя и хроникёра своей жизни. Мы видим всех персонажей и окружающий мир через призму его восприятия. Этот «блокнот жизни» отображает не только его внутренние переживания, но и знакомит нас с реалиями, в которых он живет.

«Отрочество» предлагает зрителям задаться глубокими вопросами о смысле взросления и о том, как формируются отношения с окружающими. Поддерживающие актерские перевоплощения и выразительная сценография делают этот спектакль не только интересным, но и актуальным для всех, кто когда-либо проходил через аналогичные этапы жизни.

Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 800 ₽
17 апреля пятница
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 800 ₽

Фотографии

Отрочество Отрочество Отрочество Отрочество Отрочество Отрочество Отрочество Отрочество

