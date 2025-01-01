Инклюзивный спектакль «Гадкий утёнок» в театре «Глобус»

Сказка о чудесном превращении гадкого утенка в прекрасного лебедя знакома многим. В театре «Глобус» зрителей ждет уникальное прочтение этой классической истории. Организатором выступает театр «Глобус», который славится своими инклюзивными проектами.

Инклюзивный подход

Спектакль объединит на сцене профессиональных актёров и артиста с синдромом Дауна. Это делает постановку особенно значимой и трогательной. Благодаря инклюзивности, атмосфера спектакля становится поистине уникальной.

Для кого предназначен спектакль

Мероприятие подойдёт для детей в возрасте от 7 до 15 лет и их родителей. Такую сказку приятно смотреть всей семьей, ведь она напоминает о важности любви и заботы друг о друге.

Смысл и послание

Каждый зритель уйдет с собой частичку тепла и желания бережно относиться к окружающим. Как гласит известная фраза Андерсена: «Доброе сердце не знает гордости». Эта мысль станет центральной в спектакле, который обещает затронуть самые нежные струны души.