Женские хитрости, или как соблазнить мужчину
Водевиль в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Водевиль в Новосибирском музыкальном театре

Спектакль «Женские хитрости, или как соблазнить мужчину» — это водевиль в двух действиях, который обещает зрителям захватывающее зрелище. Организатором выступает Новосибирский музыкальный театр, славящийся своими классическими и современными постановками.

Сюжетная линия

Главные героини — две дамы, пытающиеся сохранить усадьбу и хозяйство без мужской помощи. Ситуация осложняется тем, что мама недавно покинула сцену, а дочь мечтает о карьере актрисы. Кроме того, усадьба находится в залоге, и грозный сосед — гусарский полковник в отставке — может подать в суд за высохшие лужки. Здесь без женской смекалки и хитростей не обойтись!

Водевильные мотивы

В спектакле присутствуют все традиционные водевильные элементы: бравые гусары, очаровательные дамы, карты, шампанское и непременно предприимчивая служанка. Не обойдется и без хмельного денщика, который также является кучером. Как и полагается в настоящем водевиле, все заканчивается хэппи-эндом!

Авторы спектакля

Спектакль создан известным продюсером и композитором Кимом Брейтбуртом, который несколько лет назад дебютировал в театральной сфере с мюзиклом «Дуброffский». Он известен своей способностью соединять современные музыкальные направления, такие как RnB и hard and heavy. Осенью 2013 года Брейтбург представил новосибирцам динамичное мюзикл-шоу «Голубая камея», которое стало настоящим праздником для публики.

В завершение 55-го театрального сезона Новосибирский музыкальный театр представил новое детище Кима Брейтбурга и либреттиста Евгения Муравьёва — водевиль «Женские хитрости, или как соблазнить мужчину», который привнесет в театральную практику элементы веселья и иронии.

Купить билет на спектакль Женские хитрости, или как соблазнить мужчину

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
18 января воскресенье
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 400 ₽
28 февраля суббота
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 400 ₽

Фотографии

Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину Женские хитрости, или как соблазнить мужчину

