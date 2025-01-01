Водевиль в Новосибирском музыкальном театре

Спектакль «Женские хитрости, или как соблазнить мужчину» — это водевиль в двух действиях, который обещает зрителям захватывающее зрелище. Организатором выступает Новосибирский музыкальный театр, славящийся своими классическими и современными постановками.

Сюжетная линия

Главные героини — две дамы, пытающиеся сохранить усадьбу и хозяйство без мужской помощи. Ситуация осложняется тем, что мама недавно покинула сцену, а дочь мечтает о карьере актрисы. Кроме того, усадьба находится в залоге, и грозный сосед — гусарский полковник в отставке — может подать в суд за высохшие лужки. Здесь без женской смекалки и хитростей не обойтись!

Водевильные мотивы

В спектакле присутствуют все традиционные водевильные элементы: бравые гусары, очаровательные дамы, карты, шампанское и непременно предприимчивая служанка. Не обойдется и без хмельного денщика, который также является кучером. Как и полагается в настоящем водевиле, все заканчивается хэппи-эндом!

Авторы спектакля

Спектакль создан известным продюсером и композитором Кимом Брейтбуртом, который несколько лет назад дебютировал в театральной сфере с мюзиклом «Дуброffский». Он известен своей способностью соединять современные музыкальные направления, такие как RnB и hard and heavy. Осенью 2013 года Брейтбург представил новосибирцам динамичное мюзикл-шоу «Голубая камея», которое стало настоящим праздником для публики.

В завершение 55-го театрального сезона Новосибирский музыкальный театр представил новое детище Кима Брейтбурга и либреттиста Евгения Муравьёва — водевиль «Женские хитрости, или как соблазнить мужчину», который привнесет в театральную практику элементы веселья и иронии.