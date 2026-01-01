Оповещения от Киноафиши
Отравленный сад
Отравленный сад

Спектакль Отравленный сад

Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Мистический реализм по Ф. Сологубу в театре «Тмин»

В Театре «Тмин» состоится драматическая новелла в жанре мистического реализма, основанная на произведениях Федора Сологуба. Этот моноспектакль исполнит заслуженный артист России Равиль Гилязетдинов, который подарит зрителям уникальную интерпретацию глубокой и трагической истории.

О спектакле

События, ведущие к трагическому финалу, мастерски переданы языком литературы XIX века. Сологуб описывает человечество без иллюзий, но с особой симпатией к детям. Драматург, известный как представитель эстетического декадентства, создает атмосферу безмолвной тревоги и глубоких размышлений.

Цитаты Сологуба

Федор Сологуб сам говорит: «В тревожные времена в людях всегда просыпается интерес к потустороннему. Эти попытки поздороваться с вечной тьмой за руку могут быть спасены от страха смерти.» У автора героями становятся не только взрослые, но и дети, которых он радуется и жалеет одновременно, сознавая, что они рано или поздно повзрослеют.

Заметки критиков

Корней Чуковский писал о произведениях Сологуба: «В самом стиле его писаний есть какое-то обаяние смерти. Эти застывшие, тихие, ровные строки — не здесь ли источник особенной сологубовской красоты, которую почуют все, кому дано чуять красоту?» Это подчеркивает глубину и уникальность художественного мира, созданного Сологубом.

Эта постановка понравится тем, кто ценит моменты глубоких размышлений и мистический реализм в искусстве. Приходите на спектакль, чтобы насладиться произведением, которое задумано не только для просмотра, но и для размышлений.

В других городах
Март
Апрель
17 марта вторник
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

