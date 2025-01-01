Спектакль Брак по-французски

Мюзикл «Брак по-французски» композитора Александра Журбина

Мюзикл «Брак по-французски» композитора Александра Журбина, основанный на пьесе «Дамский портной» Жоржа Фейдо, порадует зрителей своим остроумным сюжетом и яркими персонажами. Режиссура Георгия Геловани и Григория Спектора создает уникальную атмосферу, идеально подходящую для небольших сцен в различных районах Кубани.

Сюжет и персонажи

В основе сюжета лежит комедия положений, в которой развиваются взаимоотношения молодой семейной пары. Главный герой, доктор Мулино, оказывается в затруднительном положении, когда ему нужно придумать нелепую отговорку для своей супруги, не ночуя дома. Это лишь начало головокружительной череды событий, интриг и комичных ситуаций.

Счастливый финал

Как и полагается хорошей французской комедии, финал истории будет счастливым. Зрители смогут насладиться неожиданными поворотами сюжета и яркими сценами, которые делают этот мюзикл незабываемым опытом.

Интересные факты

Мюзикл «Брак по-французски» предлагает не только развлечение, но и глубокие размышления о семейных отношениях и человеческих чувствах. Его легкость и юмор делают его идеальным выбором для вечернего просмотра.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль на сценах Кубани!