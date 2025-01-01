Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брак по-французски
Киноафиша Брак по-французски

Спектакль Брак по-французски

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Брак по-французски» композитора Александра Журбина

Мюзикл «Брак по-французски» композитора Александра Журбина, основанный на пьесе «Дамский портной» Жоржа Фейдо, порадует зрителей своим остроумным сюжетом и яркими персонажами. Режиссура Георгия Геловани и Григория Спектора создает уникальную атмосферу, идеально подходящую для небольших сцен в различных районах Кубани.

Сюжет и персонажи

В основе сюжета лежит комедия положений, в которой развиваются взаимоотношения молодой семейной пары. Главный герой, доктор Мулино, оказывается в затруднительном положении, когда ему нужно придумать нелепую отговорку для своей супруги, не ночуя дома. Это лишь начало головокружительной череды событий, интриг и комичных ситуаций.

Счастливый финал

Как и полагается хорошей французской комедии, финал истории будет счастливым. Зрители смогут насладиться неожиданными поворотами сюжета и яркими сценами, которые делают этот мюзикл незабываемым опытом.

Интересные факты

Мюзикл «Брак по-французски» предлагает не только развлечение, но и глубокие размышления о семейных отношениях и человеческих чувствах. Его легкость и юмор делают его идеальным выбором для вечернего просмотра.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль на сценах Кубани!

Режиссер
Вячеслав Егоров
В ролях
Владимир Потапов
Максим Рогожкин
Алена Каржонова
Екатерина Подгорная
Наталья Абаимова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 17 августа
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 600 ₽

Фотографии

Брак по-французски Брак по-французски Брак по-французски Брак по-французски

В ближайшие дни

Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
9 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 1500 ₽
Ягиня. Сказание не о любви
6+
Драма
Ягиня. Сказание не о любви
27 июля в 17:00 Veritas
от 850 ₽
Дамочки
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Дамочки
10 августа в 19:00 Мой
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше