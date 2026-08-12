Выставка «От великих потрясений к великой Победе. 1917–1945» в Казани

Исторический парк «Россия — моя история» в Казани презентует уникальную выставку, посвящённую переломным событиям первой половины ХХ века. Этот период включает две мировые войны, три революции, массовые репрессии и жестокие социальные эксперименты. В то же время, это время великих надежд, энтузиазма и творческого труда, которое ознаменовалось значительными достижениями в различных областях.

Сложные вопросы эпохи

Выставка позволяет глубже понять истинные причины революций. Посетителям предлагается выяснить, кто стоял за этими катаклизмами и как их механизм работал. Почему власть и народ великой страны допустили последствия столь масштабных изменений? Также рассматриваются реальные цифры потерь и масштабы достижений этого сложного времени.

Персонажи и герои

Выставка представляет не только исторические факты, но и реальные персонажи эпохи. Здесь можно будет узнать, насколько близки к действительности стереотипы восприятия этой эпохи у представителей разных поколений — молодого и старшего.

Не упустите возможность расширить свои знания о важнейших событиях и героях нашего прошлого в историческом парке «Россия — моя история»!