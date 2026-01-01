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Дворец впечатлений
Киноафиша Дворец впечатлений

Дворец впечатлений

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О выставке

Новый взгляд на искусство в Казани

Казань открывает свои двери для «Дворца впечатлений» — уникального пространства, посвященного иммерсивному искусству. Здесь вы сможете насладиться трехэтажной выставкой, где каждый уровень предлагает что-то особенное.

Интерактивные локации

Каждая локация в «Дворце впечатлений» создана с любовью и мастерством 252 профессиональных художников, скульпторов и дизайнеров. Уникальный интерьер каждой комнаты дополнен тщательно подобранной музыкой и увлекательными интерактивными элементами, которые сделают ваше посещение незабываемым.

Почему стоит посетить?

«Дворец впечатлений» — это не просто выставка, это пространство, где искусство оживает. Здесь вы сможете увидеть, как традиционные формы искусства переплетаются с современными технологиями, создавая новые впечатления для зрителей любого возраста.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего мира искусства. «Дворец впечатлений» обещает удивительное времяпрепровождение и новые открытия!

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
22:00
Арт-пространство «Дворец впечатлений» Казань, Баумана, 31/12
от 1800 ₽

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