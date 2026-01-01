Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без 41-нче ел балалары / Мы – дети 41го года / Кинопоказ
Киноафиша Без 41-нче ел балалары / Мы – дети 41го года / Кинопоказ

Без 41-нче ел балалары / Мы – дети 41го года / Кинопоказ

12+
Возраст 12+

О выставке

Мы – дети 41-го года: искусство на грани войны

Театр имени Камала в Казани готов представить зрителям кинопоказ фильма «Мы – дети 41-го года», основанного на автобиографической повести лауреата Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая, писателя и ученого Мухаммета Магдеева. Этот фильм обрисовывает уникальные судьбы подростков, учащихся в педагогическом училище во время Великой Отечественной войны.

Сюжет и персонажи

Фильм, снятый без изображений боевых действий и военных операций, фокусируется на жизни в тылу, в одной татарской деревне. Зритель наблюдает за повседневными заботами жителей, которые продолжают работать, учиться, любить и жить своей обычной жизнью. Центральными фигурами являются пять подростков в возрасте 14-15 лет, которые сталкиваются с суровой реальностью войны, отправляя своих отцов на фронт.

Образование и наука на фоне войны

Одним из полезных уроков, которые получают подростки в училище, становится осознание необходимости «воевать» на интеллектуальном фронте. Один из их педагогов утверждает, что борьба против Гитлера происходит не только на полях сражений, но и в умах молодых людей. В это время они не только переживают страх и тревогу, связанные с судьбой своих родных, но и продолжают учёбу, стремясь к знаниям.

Жизнь в училище

Несмотря на тяжелые условия, жизнь в училище кипит. События, происходящие в стенах учебного заведения, переплетаются с переживаниями и ожиданиями семей, оставшихся в родных деревнях. Фильм показывает, как молодежь сохраняет надежду и стремление к жизни в условиях войны.

Приходите в театр имени Камала, чтобы увидеть этот трогательный и глубокий фильм, который поднимает важные вопросы о жизни, любви и силе духа в самых непростых условиях. Не упустите возможность поразмышлять о значении образования и интеллектуальной борьбы в наше время.

Купить билет на выставка Без 41-нче ел балалары / Мы – дети 41го года / Кинопоказ

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
16:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 300 ₽

В ближайшие дни

«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
11 апреля в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
9 марта в 16:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
13 марта в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше