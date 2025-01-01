Спектакль Мещане

Спектакль Павла Сафонова по драматическому эскизу Максима Горького «Мещане»

«Личное пространство — хрупкая вещь, особенно, когда речь идёт о семье». Эта фраза становится ключевой в новом спектакле Павла Сафонова, основанном на драматическом эскизе Максима Горького «Мещане». В центре внимания — деспотичная любовь родителей и мечты детей о свободном будущем, свободном от родительской морали.

Актуальность Горького

Театральная история полна попыток понять, почему творчество Горького остаётся актуальным и в наши дни. Многие театры обращались к его произведениям, и каждый раз искали новые грани и смыслы. Режиссёр Павел Сафонов делится своими мыслями: «Мы пытаемся найти в “Мещанах” сегодняшний нерв и довести до крайности противоречия, которые, возможно, существуют в нашем обществе».

Поэзия и социальная драма

Сафонов стремится через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в неё поэзию. «Когда распадающаяся связь времён заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии», — говорит он о своей интерпретации.

Премьера и обновленная версия

Премьера спектакля состоялась 18 мая 2023 года, а обновлённая версия была представлена 3 декабря 2024 года. Зрители смогут увидеть не только актуальную интерпретацию классики, но и новые подходы к раскрытию тем, волнующих общество.

Внимание к сценам курения

Следует отметить, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и задуматься о важных вопросах, которые он поднимает!