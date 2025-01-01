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Орган при свечах РНБ
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Орган при свечах РНБ

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт при свечах в Российской национальной библиотеке

Погрузитесь в мир классической музыки на органном концерте, который пройдет при свечах в концертном зале Российской национальной библиотеки. Это будет незабываемое музыкальное путешествие, где каждая нота проникнет в глубины вашей души.

Незабываемая атмосфера

Талантливый органист исполнит известнейшие органные шедевры разных эпох и композиторов. Концерт «Орган при свечах» — это не только потрясающая музыка, но и особая атмосфера, которая позволит вам отключиться от повседневной суеты. Нежное и теплое освещение свечей добавит вечеру нотку загадочности и романтики.

Подарите себе праздник музыки

Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления! Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в удивительной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
15:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
15:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
15:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
19:00 от 599 ₽

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