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Орган и три кита в музыке
Киноафиша Орган и три кита в музыке

Орган и три кита в музыке

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыка органа: Шедевры Баха и других композиторов

12 ноября в нашем театре состоится уникальный концерт, где зрители смогут насладиться звучанием органа в исполнении Тараса Багинца, солиста Свердловской филармонии.

Программа концерта

Концертная программа включает в себя произведения величайших композиторов:

  • И. С. Бах – Литании
  • И. С. Бах – «Шутка» из Сюиты № 2 си минор, BWV 1067
  • И. С. Бах – Ария из Сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068
  • И. С. Бах – Фуга соль мажор
  • И. С. Бах – Хоральная прелюдия
  • Люлли – Марш для Турецкой церемонии из комедии-балета «Мещанин во дворянстве»
  • Моцарт – Фуга соль мажор, KV 375g
  • Петерс – Largo для органа, ор. 71 № 2
  • Шарпантье – Прелюдия из «Te Deum»
  • Шостакович – Романс из кинофильма «Овод»
  • Элгар – Марш № 1 из цикла «Помпезные и церемониальные марши»

Уникальный формат

Концерт будет не только музыкальным, но и образовательным: Тарас Багинец предложит зрителям увлекательные комментарии к каждому произведению. Кроме того, на экране будет транслироваться процесс управления инструментом, что позволит увидеть мастерство исполнителя в действии.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Орган, как и вся музыка, включает в себя три ключевых элемента: песню, танец и марш. Вы сможете увидеть, как он «станцует» жигу, «пропоёт» Романс Шостаковича и исполнит помпезный марш Элгара.

Приглашаем всех любителей музыки на этот незабываемый вечер!

Купить билет на концерт Орган и три кита в музыке

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В других городах
Январь
23 января суббота
17:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

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