Орган и три кита в музыке

12 ноября в нашем театре состоится уникальный концерт, где зрители смогут насладиться звучанием органа в исполнении Тараса Багинца, солиста Свердловской филармонии.
Концертная программа включает в себя произведения величайших композиторов:
Концерт будет не только музыкальным, но и образовательным: Тарас Багинец предложит зрителям увлекательные комментарии к каждому произведению. Кроме того, на экране будет транслироваться процесс управления инструментом, что позволит увидеть мастерство исполнителя в действии.
Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Орган, как и вся музыка, включает в себя три ключевых элемента: песню, танец и марш. Вы сможете увидеть, как он «станцует» жигу, «пропоёт» Романс Шостаковича и исполнит помпезный марш Элгара.
Приглашаем всех любителей музыки на этот незабываемый вечер!