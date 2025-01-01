Спектакль Гранатовый браслет

Меню
Гранатовый браслет
12+
Новаторская интерпретация повести Куприна

Пластический спектакль, созданный по мотивам повести А. И. Куприна, предлагает зрителям уникальное сочетание театральной драмы и выразительной пластики. Режиссёр и хореограф удачно объединили элементы драматургической постановки с живым аккомпанементом оркестра Ильи Филиппова, что позволяет глубже прочувствовать атмосферу произведения.

Сюжетная линия

Главная героиня спектакля, светская красавица Вера Шеина, живет в мире, о котором мечтает каждая женщина. Она замужем за состоятельным графом, и её дни наполнены спокойствием и благополучием. Однако всё меняется в день её рождения, когда Вера получает загадочный подарок от анонимного поклонника. Начавшееся как безобидная шутка, это событие становится началом встречи с истинной любовью, способной разрушить привычный уклад и заставить задуматься о ценностях.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль не только увлекает зрителя захватывающим сюжетом, но и погружает в мир эмоций и чувств благодаря мастерству исполнителей. Пластический театр в сочетании с живой музыкой создает уникальную атмосферу, которая позволит вам по-новому взглянуть на известную повесть. Кроме того, работа с оркестром придаёт спектаклю дополнительную глубину и насыщенность.

Не упустите возможность увидеть эту новаторскую постановку, которая обещает стать одним из ярких событий театрального сезона!

Ноябрь
14 ноября пятница
19:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 400 ₽
15 ноября суббота
13:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 400 ₽
18:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 400 ₽

