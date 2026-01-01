Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Мария Срогович
Mariya Srogovich
Мария Срогович
Mariya Srogovich
Дата рождения
3 июля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
В каком театре играет
Театр на Садовой (Приют комедианта)
Развернуть
Популярные фильмы
0.0
Недостойные наследницы
(2025)
0.0
Звонок из прошлого
(2026)
0.0
Игра на своем поле
(2026)
Фильмография Мария Срогович
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2026
2025
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Звонок из прошлого
мелодрама, драма
2026, Россия
Игра на своем поле
мелодрама, драма
2026, Россия
Недостойные наследницы
мелодрама
2025, Россия
Другие проекты Мария Срогович
18+
Онегин
Информация
