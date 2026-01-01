Оповещения от Киноафиши
ОМ. Спектакль-интервью
Билеты от 7500₽
Киноафиша ОМ. Спектакль-интервью

Спектакль ОМ. Спектакль-интервью

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 7500₽

О спектакле

Новый спектакль в Театре имени Ермоловой с Олегом Меньшиковым

Театр имени Ермоловой приглашает зрителей на уникальный спектакль-интервью, в рамках которого Олег Меньшиков предстанет в разных ролях: худрука, педагога, модника, блогера, актёра, продюсера, авантюриста и болельщика. Это событие обещает быть захватывающим и многогранным.

Формат спектакля

Спектакль пройдет без антракта, и важно учесть, что вход в зрительный зал после начала представлен не будет. Каждое выступление станет альтернативным взглядом на Меньшикова, раскрывая его личность и профессиональные достижения.

Музыка и архивные кадры

В рамках спектакля будут звучать музыкальные номера, которые органично дополнят художественный контекст. Архивные кадры и видео помогут создать полный портрет времени и человека, представляя зрителям юбиляра в его истинном свете.

Не пропустите возможность

Это событие для всех, кто хочет увидеть Олега Меньшикова не только как легенду театра, но и как человека, переживающего настоящее. Не упустите шанс стать частью этого уникального вечера!

В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 7500 ₽

