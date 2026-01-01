Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ольга Сергеева. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ольга Сергеева. Сольный концерт

Ольга Сергеева. Сольный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Ольги Сергеевой: возвращение к любимым композициям

14 октября приглашаем вас на концерт популярной эстрадно-джазовой певицы Ольги Сергеевой! В программу войдут как знаковые композиции, принёсшие исполнительнице известность, так и новые песни.

Музыкальная карьера Ольги Сергиевой

Ольга Сергеева имеет богатую музыкальную биографию. Она с отличием окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных. Уже на первом курсе стала дипломантом Всероссийского конкурса эстрадной песни «ЮТА-95» (1995), а затем завоевала призовые места на различных музыкальных конкурсах. В 1997 году она победила в телевизионном конкурсе «Песня России» и стала лауреаткой престижного музыкального фестиваля «Славянский базар». В 2009 году Ольга Сергеева стала одной из самых ярких звёзд телепрограммы «Рождественские встречи».

Участие в шоу и на конкурсах

В 2015 году Ольга приняла участие в шоу «Голос», где после великолепного исполнения песни «Эхо любви» её в свою команду взял Александр Градский. Певица выступала вместе со Львом Лещенко, Тамарой Гвердцители и другими выдающимися исполнителями.

Альбомы и музыкальные стили

Ольга Сергеева выпустила несколько авторских альбомов, среди которых «Сделай потише» (1998), англоязычный «We own tonight» (2000) и «По дороге звёзд» (2009). В 2016 году вышел альбом «Аплодисменты», который получил высокую оценку критиков и слушателей. Благодаря широкому репертуару, певица с успехом исполняет произведения самых разных жанров, включая соул, фанк и современные музыкальные стили.

Звёзды и оркестр

Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Ю. Силантьева, дирижёр – А. Клевицкий. В программе также примут участие звёзды российской эстрады: Лев Лещенко, Валерий Ярушин, Виктор Чайка, Арсений Бородин, Андрей Державин, Брендон Стоун.

Приглашение на концерт

Каждое выступление Ольги Сергеевой – это всегда встреча с прекрасным. Певица щедро делится своим творчеством, её манера исполнения самобытна и узнаваема, а проникновенный голос способен затронуть самые тонкие струны души. Не пропустите это яркое культурное событие!

Купить билет на концерт Ольга Сергеева. Сольный концерт

Помощь с билетами
Октябрь
14 октября среда
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Комната культуры. Summer Sound х билайн
16+
Поп Рок

Комната культуры. Summer Sound х билайн

21 июля в 19:30 Дизайн завод «Флакон»
от 3500 ₽
Мелодии венского лета
6+
Классическая музыка

Мелодии венского лета

26 июня в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Alex Abra. Strangers In The Night. Sinatra show
18+
Джаз

Alex Abra. Strangers In The Night. Sinatra show

10 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше