Ольга Сергеева. Сольный концерт

Концерт Ольги Сергеевой: возвращение к любимым композициям

14 октября приглашаем вас на концерт популярной эстрадно-джазовой певицы Ольги Сергеевой! В программу войдут как знаковые композиции, принёсшие исполнительнице известность, так и новые песни.

Музыкальная карьера Ольги Сергиевой

Ольга Сергеева имеет богатую музыкальную биографию. Она с отличием окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных. Уже на первом курсе стала дипломантом Всероссийского конкурса эстрадной песни «ЮТА-95» (1995), а затем завоевала призовые места на различных музыкальных конкурсах. В 1997 году она победила в телевизионном конкурсе «Песня России» и стала лауреаткой престижного музыкального фестиваля «Славянский базар». В 2009 году Ольга Сергеева стала одной из самых ярких звёзд телепрограммы «Рождественские встречи».

Участие в шоу и на конкурсах

В 2015 году Ольга приняла участие в шоу «Голос», где после великолепного исполнения песни «Эхо любви» её в свою команду взял Александр Градский. Певица выступала вместе со Львом Лещенко, Тамарой Гвердцители и другими выдающимися исполнителями.

Альбомы и музыкальные стили

Ольга Сергеева выпустила несколько авторских альбомов, среди которых «Сделай потише» (1998), англоязычный «We own tonight» (2000) и «По дороге звёзд» (2009). В 2016 году вышел альбом «Аплодисменты», который получил высокую оценку критиков и слушателей. Благодаря широкому репертуару, певица с успехом исполняет произведения самых разных жанров, включая соул, фанк и современные музыкальные стили.

Звёзды и оркестр

Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Ю. Силантьева, дирижёр – А. Клевицкий. В программе также примут участие звёзды российской эстрады: Лев Лещенко, Валерий Ярушин, Виктор Чайка, Арсений Бородин, Андрей Державин, Брендон Стоун.

Приглашение на концерт

Каждое выступление Ольги Сергеевой – это всегда встреча с прекрасным. Певица щедро делится своим творчеством, её манера исполнения самобытна и узнаваема, а проникновенный голос способен затронуть самые тонкие струны души. Не пропустите это яркое культурное событие!