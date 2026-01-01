Армянский дудук, орган и саксофон

Приглашаем вас на уникальный концерт знаменитого цикла «Звучащие полотна». Это будет вечер, когда живопись и музыка переплетутся в одном произведении, наполненном смыслом и атмосферой.
Живопись и музыка обладают вечной тайной, которая будоражит воображение. Звонкие ноты и яркие краски сливаются воедино, унося слушателей в мир свободы и фантазии, завоеванный маринистом Иваном Айвазовским. Многие художники не были чужды музыке, а музыканты - живописи.
На сцене встретятся орган, дудук и саксофон — инструменты с разной музыкальной историей. Создать гармоничное звучание из столь непохожих инструментов — смелая и оригинальная идея талантливых артистов, которые вновь покорят публику своим мастерством.
Звучание ансамбля будет обладать неповторимой притягательностью, вовлекая в разнообразие жанров. Слушатели будут наслаждаться тонким лиризмом фольклора и высокой драматургией классической музыки, что наполнит их сердца радостью и гармонией.
Проведите этот день в старинном соборе, наслаждаясь избранными мелодиями: традиционными армянскими и грузинскими композициями. Это событие обещает стать неповторимым!