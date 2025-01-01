Спектакль Обручение в монастыре

Комическая опера Прокофьева на сцене Мариинки

Опера «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева задумывалась как произведение в духе Моцарта и Россини, с ярким присутствием юмора и музыкальной изощренности. Действие происходит в Севилье, где переплетены жизни двух влюбленных — Луизы и Фердинанда. Они — дети почтенного дворянина дона Жерома, и через серию комичных событий и перипетий они соединяются со своими возлюбленными вопреки воле отца. В этом им помогает дуэнья (гувернантка), которая, в свою очередь, выходит замуж за богатого торговца Мендозу, некогда отказавшегося от руки Луизы.

Музыкальные и сюжетные параллели с классическими операми

Сюжет «Обручения в монастыре» включает в себя множество переодеваний и перемен ролей, что напоминает пьесы и оперы, такие как «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все» — произведения, где интриги и замены ролей служат основой для комических ситуаций. Однако у Прокофьева, как всегда, есть свои особенности: вместо просто милых менуэтов и классических форм, из его музыки периодически выглядывают саркастические нотки, которые придают произведению особую глубину и характер.

Это тонкое сочетание легкости жанра и скрытого ироничного подтекста делает «Обручение в монастыре» необычным примером оперы, где традиции классической комической оперы переплетаются с личным музыкальным языком композитора.