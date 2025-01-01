Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обручение в монастыре
Киноафиша Обручение в монастыре

Спектакль Обручение в монастыре

Оперный карнавал с музыкой Сергея Прокофьева
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Владислав Пази
Продолжительность 3 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комическая опера Прокофьева на сцене Мариинки

Опера «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева задумывалась как произведение в духе Моцарта и Россини, с ярким присутствием юмора и музыкальной изощренности. Действие происходит в Севилье, где переплетены жизни двух влюбленных — Луизы и Фердинанда. Они — дети почтенного дворянина дона Жерома, и через серию комичных событий и перипетий они соединяются со своими возлюбленными вопреки воле отца. В этом им помогает дуэнья (гувернантка), которая, в свою очередь, выходит замуж за богатого торговца Мендозу, некогда отказавшегося от руки Луизы.

Музыкальные и сюжетные параллели с классическими операми

Сюжет «Обручения в монастыре» включает в себя множество переодеваний и перемен ролей, что напоминает пьесы и оперы, такие как «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все» — произведения, где интриги и замены ролей служат основой для комических ситуаций. Однако у Прокофьева, как всегда, есть свои особенности: вместо просто милых менуэтов и классических форм, из его музыки периодически выглядывают саркастические нотки, которые придают произведению особую глубину и характер.

Это тонкое сочетание легкости жанра и скрытого ироничного подтекста делает «Обручение в монастыре» необычным примером оперы, где традиции классической комической оперы переплетаются с личным музыкальным языком композитора.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1050 ₽

Фотографии

Обручение в монастыре

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
13 сентября в 19:30 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
11 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
4 декабря в 19:00 Выборгский ДК
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше