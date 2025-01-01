Меню
Танго, упавшее в небо
Киноафиша Танго, упавшее в небо

Спектакль Танго, упавшее в небо

Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль о вечном

Метафора полета души

Название спектакля "Танго, упавшее в небо" — это символическое изображение полёта человеческой души, устремлённой в вечность. Спектакль рассказывает о вечной борьбе гармонии и хаоса, об извечной природе отношений между мужчиной и женщиной. Через танец, пластику и выразительный язык тела, зритель погружается в историю человечества, проживая вместе с героями различные этапы его развития.

Мужчина, женщина и нежность

Постановка исследует отношения мужчины и женщины, их различия и сложности. Но главное — здесь раскрывается нежность, которая появляется между ними, несмотря на все преграды и трудности. Эта тема пронизывает спектакль, делая его эмоционально насыщенным и глубоким.

От прошлого к настоящему через танец

На сцене сменяются образы: то пароход с туристами, плывущий вдаль, то кадры войны, а следом — сцены из современных телевизионных передач. Спектакль напоминает о том, как быстро меняется мир, и о том, как легко потеряться в этом хаосе. Постановка продолжает тему, заданную ранее в "Екклесиасте", но в этот раз мир приобретает более конкретные очертания, где фантазия переплетается с реальностью.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Мария Батрасова
Юлия Чербаджи
Алена Первухина
Сергей Беспалов

Фотографии

Танго, упавшее в небо Танго, упавшее в небо Танго, упавшее в небо Танго, упавшее в небо Танго, упавшее в небо Танго, упавшее в небо Танго, упавшее в небо

