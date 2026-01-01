Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогоднее настроение
Киноафиша Новогоднее настроение

Новогоднее настроение

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний концерт в Свердловской филармонии

В это зимнее время, когда окружающий мир покрывается снегом, мы приглашаем вас насладиться музыкальным вечером, наполненным теплом и светом. В программе выступят талантливые музыканты, которые подарят незабываемые моменты, наполненные мелодиями классики и современности.

Звучание программу

Вас ждет широчайший спектр музыкальных произведений:

  • Мартин — Три короткие пьесы
  • Мартьянов — «Аккордеонистка»
  • На Юн Кин — Новогодняя увертюра
  • Оффенбах — Бызов — Баркарола из III действия оперы «Сказки Гофмана»
  • Чаплин — Михайлов — Сюита «Немое кино»

Исполнители

Концерт в исполнении выдающихся музыкантов:

  • Александр Иванов — аккордеон
  • Светлана Иванова — аккордеон
  • Александр Зинченко — скрипка
  • Юлия Максимова — скрипка
  • Владимир Зинченко — альт
  • Алексей Кудинов — виолончель

Подготовка к празднику

Как музыканты тщательно настраивают свои инструменты перед выходом на сцену, так и мы приглашаем настроить вашу душу на празднование Нового года. Пусть он будет ясным, как звук аккордеона, светлым, как музыка фильмов Чаплина, и упоительным, как мелодии Оффенбаха. В этот вечер Алексей Кудинов соберет великолепную компанию, чтобы вместе отпраздновать наступление нового года!

Купить билет на концерт Новогоднее настроение

Помощь с билетами
В других городах
Январь
12 января вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Илья Бешевли. Избранное со струнными
6+
Неоклассика

Илья Бешевли. Избранное со струнными

3 октября в 19:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Майнкрафт шоу
0+
Эстрада Вечеринка

Майнкрафт шоу

3 октября в 11:30 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 900 ₽
Sara
16+
Рок

Sara

15 октября в 20:00 Нирвана
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше