Новогоднее настроение

В это зимнее время, когда окружающий мир покрывается снегом, мы приглашаем вас насладиться музыкальным вечером, наполненным теплом и светом. В программе выступят талантливые музыканты, которые подарят незабываемые моменты, наполненные мелодиями классики и современности.
Вас ждет широчайший спектр музыкальных произведений:
Концерт в исполнении выдающихся музыкантов:
Как музыканты тщательно настраивают свои инструменты перед выходом на сцену, так и мы приглашаем настроить вашу душу на празднование Нового года. Пусть он будет ясным, как звук аккордеона, светлым, как музыка фильмов Чаплина, и упоительным, как мелодии Оффенбаха. В этот вечер Алексей Кудинов соберет великолепную компанию, чтобы вместе отпраздновать наступление нового года!