Новогодний концерт в Свердловской филармонии

В это зимнее время, когда окружающий мир покрывается снегом, мы приглашаем вас насладиться музыкальным вечером, наполненным теплом и светом. В программе выступят талантливые музыканты, которые подарят незабываемые моменты, наполненные мелодиями классики и современности.

Звучание программу

Вас ждет широчайший спектр музыкальных произведений:

Мартин — Три короткие пьесы

— Три короткие пьесы Мартьянов — «Аккордеонистка»

— «Аккордеонистка» На Юн Кин — Новогодняя увертюра

— Новогодняя увертюра Оффенбах — Бызов — Баркарола из III действия оперы «Сказки Гофмана»

— Баркарола из III действия оперы «Сказки Гофмана» Чаплин — Михайлов — Сюита «Немое кино»

Исполнители

Концерт в исполнении выдающихся музыкантов:

Александр Иванов — аккордеон

Светлана Иванова — аккордеон

Александр Зинченко — скрипка

Юлия Максимова — скрипка

Владимир Зинченко — альт

Алексей Кудинов — виолончель

Подготовка к празднику

Как музыканты тщательно настраивают свои инструменты перед выходом на сцену, так и мы приглашаем настроить вашу душу на празднование Нового года. Пусть он будет ясным, как звук аккордеона, светлым, как музыка фильмов Чаплина, и упоительным, как мелодии Оффенбаха. В этот вечер Алексей Кудинов соберет великолепную компанию, чтобы вместе отпраздновать наступление нового года!