Спектакль Ночь перед Рождеством

Спектакль по знаменитой повести Н. В. Гоголя для детей и взрослых

Театральный фестиваль «Школьная классика» приглашает школьников посмотреть веселый и яркий спектакль по одноименной повести Н.В. Гоголя.

Музыкальное сопровождение и атмосфера

Постановка насыщена украинской и русской народной музыкой, колядками и святочными песнями, что создаёт уникальную атмосферу праздника.

Путешествие в прошлое

Спектакль перенесёт зрителей в маленький украинский хутор ХIХ века, где в ночь перед Рождеством происходят удивительные чудеса. Чёрт крадёт месяц и пытается испортить праздник, кузнец Вакула ради любви к своенравной красавице Оксане оседлывает Чёрта и отправляется за черевичками к самой Царице, а предприимчивая вдова Солоха умудряется прятать своих ухажёров в мешках.

Победа света над тьмой

С приходом Рождества Христова нечисть исчезает, и жизнь людей наполняется светом и радостью.

Спектакль для всей семьи

Эта постановка будет интересна не только детям, но и их родителям, поскольку в ней есть «и услаждение, и назидательность», как сказал сам Н.В. Гоголь.