Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ночь перед Рождеством
Билеты от 600₽
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

6+
Режиссер Элеонора Шумилова
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по знаменитой повести Н. В. Гоголя для детей и взрослых

Театральный фестиваль «Школьная классика» приглашает школьников посмотреть веселый и яркий спектакль по одноименной повести Н.В. Гоголя.

Музыкальное сопровождение и атмосфера

Постановка насыщена украинской и русской народной музыкой, колядками и святочными песнями, что создаёт уникальную атмосферу праздника.

Путешествие в прошлое

Спектакль перенесёт зрителей в маленький украинский хутор ХIХ века, где в ночь перед Рождеством происходят удивительные чудеса. Чёрт крадёт месяц и пытается испортить праздник, кузнец Вакула ради любви к своенравной красавице Оксане оседлывает Чёрта и отправляется за черевичками к самой Царице, а предприимчивая вдова Солоха умудряется прятать своих ухажёров в мешках.

Победа света над тьмой

С приходом Рождества Христова нечисть исчезает, и жизнь людей наполняется светом и радостью.

Спектакль для всей семьи

Эта постановка будет интересна не только детям, но и их родителям, поскольку в ней есть «и услаждение, и назидательность», как сказал сам Н.В. Гоголь.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

Фотографии

Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством

В ближайшие дни

Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
2 ноября в 15:00 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Дневник Робинзона
12+
Детский
Дневник Робинзона
2 ноября в 11:00 Центр Вознесенского
от 1500 ₽
Человек-амфибия
12+
Мюзикл
Человек-амфибия
13 сентября в 18:00 Поколение
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше