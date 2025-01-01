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Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Киноафиша Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Спектакль Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Постановка
Veritas 0+
Режиссер Мария Барабаш
Возраст 0+

О концерте/спектакле

О чайке, которая живёт в каждом из нас

Каждый из нас носит внутри себя истинного Джонатана — чайку, которая стремится к высоте и свободе. Это необычное произведение, основанное на книге Ричарда Баха, затрагивает темы, близкие каждому современному подростку. В мире, где так легко потеряться среди толпы и следовать за трендами, история Джонатана напоминает о важности индивидуальности и стремления к мечте.

Сюжет и идеи

В отличие от обычных чаек, которые приспособлены к жизни в стае и следуют за инстинктами, наш Джонатан стремится к полету. Он учится летать, преодолевая боль и трудности, и готов пожертвовать своим местом в стае ради исполнения своих мечтаний. Эта история учит нас, что труд и упорство рано или поздно принесут результат. Главное — не сдаваться!

Уроки для зрителей

Сюжет спектакля подчеркивает, что каждый может обрести свои крылья, если будет верить в себя и свои мечты. Важно помнить, что настоящее признание приходит не от стереотипов, а от чистоты сердца. Спектакль станет вдохновением для всех, кто когда-либо сомневался в своих способностях.

Информация о постановке

Не упустите возможность увидеть «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» на сцене нашего театра! Это спектакль для всех возрастов, который заставит задуматься о своих целях и стремлениях. Подробности о времени и датах представления можно найти на нашем сайте.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 2 августа
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
17:00 от 650 ₽
Краснодар, 3 августа
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
12:00 от 650 ₽

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