Нина-Чайка: История любви и стремления к славе

Спектакль «Нина-Чайка!» предлагает зрителю современную интерпретацию знаменитой пьесы Антона Чехова «Чайка» через призму чувств главной героини Нины Заречной. Этот моноспектакль уже получил признание на международном фестивале лучших моноспектаклей «Монокль» и входит в топ лучших спектаклей независимых и малых театров Санкт-Петербурга по версии сообщества «Театральная Вешалка».

История рассказывает о взрослении начинающей актрисы, её болючей любви к известному писателю и о том, что чувствует человек, который готов оставить всё ради исполнения своей мечты. Как воспринимаются эмоции, стремления и одержимости в поисках славы? Это центральные вопросы, которые поднимает спектакль.

Спектакль срежиссировал Анна-Катарина Середа, известный режиссер-педагог, работающая в мастерской В. М. Фильштинского. С ролью Нины Заречной блестяще справляется Славяна Кощеева, экс-прима театра имени Качалова и выпускница упомянутой мастерской.

Если вы являетесь почитателем творчества Чехова или просто любите театральные истории о чувствах и стремлениях, «Нина-Чайка!» станет для вас настоящим открытием. Не упустите возможность узнать, как современное искусство интерпретирует классические сюжеты!

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 900 ₽

