Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро»

Музыка: Петр Ильич Чайковский

Хореография: Михаил Венщиков

Художник-постановщик: Варвара Евчук

По мотивам первой постановки Мариинского театра (1895), балет «Лебединое озеро» иллюстрирует старинную легенду о девушках, превращенных в лебедей заклятьем волшебника Ротбарта. Появление в этом трепетном мире мечтательного принца Зигфрида ломает привычный ход событий.

Сюжет и музыкальное сопровождение

Клятва в вечной любви, которую он приносит королеве лебедей Одетте, дает им надежду на спасение и освобождение от заклятья. Однако, чтобы помешать принцу выполнить данное обещание, Ротбарт готовит для него роковое испытание. Место Одетты в его сердце должен занять её двойник — демоническая красавица Одилия.

Мистические метаморфозы сюжета иллюстрирует гениальная музыка Петра Ильича Чайковского, которая уже более ста лет заставляет взволнованно биться сердца зрителей. В новой постановке «Лебединого озера» театра балета «Сен-Мишель» в партитуру включены музыкальные номера, утраченные в редакциях прошлого столетия, что позволяет сделать хореографическое прочтение старинной легенды более объемным и точным.

Оформление и хореография

Опираясь на образные решения первой постановки Мариинского театра, в спектакле воссоздана её бесхитростная атмосфера, оттеняющая драматический конфликт мечты и реальности. Своеобразие спектакля подчеркивают оформление и костюмы Варвары Евчук, которая наделяет их узнаваемым, притягательным для глаза стилем. Изысканность и простота соединяются в легких ампирных силуэтах, делая пластику персонажей более свободной и грациозной.

Разнообразие хореографических задач в спектакле всесторонне раскрывает потенциал труппы, открывая простор для виртуозности, актерской игры и пластического совершенства.

В составе труппы

Одетта-Одилия — лауреат международных конкурсов Лариса Корсакова

Принц Зигфрид — Андро Гукасян

Бенно, друг Зигфрида — лауреат всероссийских конкурсов Михаил Присекин

Подруга принца — Вера Лалетина

Фон Ротбарт, злой волшебник — Денис Алиев

Королева — Мария Великая

Наставник — Николай Бланков

Не упустите возможность насладиться этим классическим произведением в обновленной интерпретации. Балет «Лебединое озеро» — это не только история любви, но и запоминающееся зрелище, которое стоит увидеть.