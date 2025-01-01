Спектакль Лебединое озеро

Музыка: Петр Ильич Чайковский
Хореография: Михаил Венщиков
Художник-постановщик: Варвара Евчук
По мотивам первой постановки Мариинского театра (1895), балет «Лебединое озеро» иллюстрирует старинную легенду о девушках, превращенных в лебедей заклятьем волшебника Ротбарта. Появление в этом трепетном мире мечтательного принца Зигфрида ломает привычный ход событий.
Клятва в вечной любви, которую он приносит королеве лебедей Одетте, дает им надежду на спасение и освобождение от заклятья. Однако, чтобы помешать принцу выполнить данное обещание, Ротбарт готовит для него роковое испытание. Место Одетты в его сердце должен занять её двойник — демоническая красавица Одилия.
Мистические метаморфозы сюжета иллюстрирует гениальная музыка Петра Ильича Чайковского, которая уже более ста лет заставляет взволнованно биться сердца зрителей. В новой постановке «Лебединого озера» театра балета «Сен-Мишель» в партитуру включены музыкальные номера, утраченные в редакциях прошлого столетия, что позволяет сделать хореографическое прочтение старинной легенды более объемным и точным.
Опираясь на образные решения первой постановки Мариинского театра, в спектакле воссоздана её бесхитростная атмосфера, оттеняющая драматический конфликт мечты и реальности. Своеобразие спектакля подчеркивают оформление и костюмы Варвары Евчук, которая наделяет их узнаваемым, притягательным для глаза стилем. Изысканность и простота соединяются в легких ампирных силуэтах, делая пластику персонажей более свободной и грациозной.
Разнообразие хореографических задач в спектакле всесторонне раскрывает потенциал труппы, открывая простор для виртуозности, актерской игры и пластического совершенства.
Не упустите возможность насладиться этим классическим произведением в обновленной интерпретации. Балет «Лебединое озеро» — это не только история любви, но и запоминающееся зрелище, которое стоит увидеть.