Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов, Михаил Венщиков
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Лебединое озеро» 

Музыка: Петр Ильич Чайковский
Хореография: Михаил Венщиков
Художник-постановщик: Варвара Евчук

По мотивам первой постановки Мариинского театра (1895), балет «Лебединое озеро» иллюстрирует старинную легенду о девушках, превращенных в лебедей заклятьем волшебника Ротбарта. Появление в этом трепетном мире мечтательного принца Зигфрида ломает привычный ход событий.

Сюжет и музыкальное сопровождение

Клятва в вечной любви, которую он приносит королеве лебедей Одетте, дает им надежду на спасение и освобождение от заклятья. Однако, чтобы помешать принцу выполнить данное обещание, Ротбарт готовит для него роковое испытание. Место Одетты в его сердце должен занять её двойник — демоническая красавица Одилия.

Мистические метаморфозы сюжета иллюстрирует гениальная музыка Петра Ильича Чайковского, которая уже более ста лет заставляет взволнованно биться сердца зрителей. В новой постановке «Лебединого озера» театра балета «Сен-Мишель» в партитуру включены музыкальные номера, утраченные в редакциях прошлого столетия, что позволяет сделать хореографическое прочтение старинной легенды более объемным и точным.

Оформление и хореография

Опираясь на образные решения первой постановки Мариинского театра, в спектакле воссоздана её бесхитростная атмосфера, оттеняющая драматический конфликт мечты и реальности. Своеобразие спектакля подчеркивают оформление и костюмы Варвары Евчук, которая наделяет их узнаваемым, притягательным для глаза стилем. Изысканность и простота соединяются в легких ампирных силуэтах, делая пластику персонажей более свободной и грациозной.

Разнообразие хореографических задач в спектакле всесторонне раскрывает потенциал труппы, открывая простор для виртуозности, актерской игры и пластического совершенства.

В составе труппы

  • Одетта-Одилия — лауреат международных конкурсов Лариса Корсакова
  • Принц Зигфрид — Андро Гукасян
  • Бенно, друг Зигфрида — лауреат всероссийских конкурсов Михаил Присекин
  • Подруга принца — Вера Лалетина
  • Фон Ротбарт, злой волшебник — Денис Алиев
  • Королева — Мария Великая
  • Наставник — Николай Бланков

Не упустите возможность насладиться этим классическим произведением в обновленной интерпретации. Балет «Лебединое озеро» — это не только история любви, но и запоминающееся зрелище, которое стоит увидеть.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 2750 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 2750 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
15 августа в 19:30 Эрмитажный театр
от 4000 ₽
Дрозд фрау Майер
0+
Детский Кукольный
Дрозд фрау Майер
7 сентября в 13:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Малыш и Карлсон
6+
Детский
Малыш и Карлсон
13 сентября в 14:00 Мастерская
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше