Новый концерт NILETTO: программа 360°

После успешных аншлагов в двух столицах в марте 2025 года, NILETTO возвращается с новой специальной программой 360°.

Концерты в Москве и в Петербурге

Концерты состоятся в СК «Юбилейный» 6 марта 2026 года и на ЦСКА Арене 14 марта 2026 года.

Эмоции и драйв на сцене

NILETTO умеет заряжать публику своей харизмой. Его танцы становятся настоящим языком музыки, а каждое выступление наполнено энергией. Зрители смогут насладиться всеми главными хитами — от лиричной «Доброй Лунной» и трогательной «Еду я на родину» до зажигательной «Худи». На концертах зрители не просто слушают музыку, они становятся частью живого исполнения, где каждую песню поют в унисон.

Создание незабываемых моментов

«Моя цель — не просто петь песни, а создавать моменты, в которых люди чувствуют себя живыми», — делится NILETTO. На концертах вас ждёт совершенно новая программа: невероятные сюрпризы, море драйва и яркие эмоции, которые вдохновляют и остаются в памяти.

Заброшенное и новое

Помните вирусный танец на пилоне под «Летуаль»? Это было лишь небольшое предвкушение того, что NILETTO планирует представить на сцене. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу!