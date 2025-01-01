Меню
О концерте

Новый концерт NILETTO: программа 360°

После успешных аншлагов в двух столицах в марте 2025 года, NILETTO возвращается с новой специальной программой 360°.

Концерты в Москве и в Петербурге

Концерты состоятся в СК «Юбилейный» 6 марта 2026 года и на ЦСКА Арене 14 марта 2026 года.

Эмоции и драйв на сцене

NILETTO умеет заряжать публику своей харизмой. Его танцы становятся настоящим языком музыки, а каждое выступление наполнено энергией. Зрители смогут насладиться всеми главными хитами — от лиричной «Доброй Лунной» и трогательной «Еду я на родину» до зажигательной «Худи». На концертах зрители не просто слушают музыку, они становятся частью живого исполнения, где каждую песню поют в унисон.

Создание незабываемых моментов

«Моя цель — не просто петь песни, а создавать моменты, в которых люди чувствуют себя живыми», — делится NILETTO. На концертах вас ждёт совершенно новая программа: невероятные сюрпризы, море драйва и яркие эмоции, которые вдохновляют и остаются в памяти.

Заброшенное и новое

Помните вирусный танец на пилоне под «Летуаль»? Это было лишь небольшое предвкушение того, что NILETTO планирует представить на сцене. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу!

Купить билет на концерт Niletto

Март
14 марта суббота
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽
Март
6 марта пятница
20:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 3000 ₽

